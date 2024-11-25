Навіть раніше: Ферстаппен упевнений, що став би чемпіоном світу в 2024 році за кермом Макларен чи Феррарі

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен висловив цікаву думку, що він зміг би виграти титул чемпіона цього року за кермом боліда Макларен чи Феррарі.

Про це повідомляє Autosport.

"(З Макларен) виграв би навіть раніше (ніж з Ред Булл), тож я був би далеко попереду (в особистому заліку). З Феррарі виграв би приблизно так само (як з Ред Булл). З Мерседес – ні. Думаю, там було б складніше", – сказав Макс.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен фінішував п'ятим на Гран-прі Лас-Вегаса. Цього вистачило, щоб 27-річний нідерландець достроково став чемпіоном світу Формули 1 сезону 2024 року.

Раніше Макс Ферстаппен зізнався, що він справді думав про можливий перехід з Ред Булл до Мерседес на початку 2024 року.