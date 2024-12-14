Перес – головний крашер Формули-1 сезону-2024
Аварії пілота Ред Булл Серхіо Переса стали найдорожчими у минулому сезоні.
Про це "досягнення" Чеко повідомляє GiveMeSport.
У 2024 році Перес "коштував" австрійській команді 3,81 мільйона фунтів, що стало найбільшим показником у Формулі-1.
Недалеко від мексиканця пішов Алекс Албон, чиї аварії коштували Вільямсу 3,66 мільйона. Цікаво, що його напарник Франко Колапінто всього за дев'ять етапів примудрився нарозбивати болід на 2,19 мільйона. Одразу три пілота Вільямс опинилися у першій шістці.
Трійку "призерів" закрив пілот Мерседес Джордж Расселл (2,61 мільйона).
На премію від Альпін заслуговує П'єр Гаслі, адже на ремонт його боліда французький колектив нічого не витратив.
Вартість аварій у сезоні-2024
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 3,810,000 фунтів
- Алекс Албон (Вільямс) – 3,660,000
- Джордж Расселл (Мерседес) – 2,610,000
- Логан Сарджент (Вільямс) – 2,360,000
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 2,260,000
- Франко Колапінто (Вільямс) – 2,190,000
- Юкі Цунода (РБ) – 1,690,000
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 1,540,000
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 1,480,000
- Чжоу Гуаньюй (Заубер) – 1,110,000
- Кевін Магнуссен (Хаас) – 1,020,000
- Даніель Ріккардо (РБ) – 957, 925
- Шарль Леклер (Феррарі) – 946,167
- Естебан Окон (Альпін) – 787,819
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 714,005
- Оскар Піастрі (Макларен) – 450,742
- Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 372,352
- Ландо Норріс (Макларен) – 330,805
- Олівер Берман (Феррарі/Хаас) – 325,318
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 250,848
- Валттері Боттас (Заубер) – 97,897
- Ліам Лоусон (РБ) – 97,897
- П'єр Гаслі (Альпін) – 0
Нагадаємо, що минулого вечора пройшла церемонія нагородження, під час якої найкращим новачком року був визнаний майбутній пілот Заубера Габріель Бортолето.