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Перес – головний крашер Формули-1 сезону-2024

Олексій Погорелов — 14 грудня 2024, 10:55
Перес – головний крашер Формули-1 сезону-2024
Серхіо Перес
Planet F1

Аварії пілота Ред Булл Серхіо Переса стали найдорожчими у минулому сезоні.

Про це "досягнення" Чеко повідомляє GiveMeSport.

У 2024 році Перес "коштував" австрійській команді 3,81 мільйона фунтів, що стало найбільшим показником у Формулі-1.

Недалеко від мексиканця пішов Алекс Албон, чиї аварії коштували Вільямсу 3,66 мільйона. Цікаво, що його напарник Франко Колапінто всього за дев'ять етапів примудрився нарозбивати болід на 2,19 мільйона. Одразу три пілота Вільямс опинилися у першій шістці.

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Трійку "призерів" закрив пілот Мерседес Джордж Расселл (2,61 мільйона).

На премію від Альпін заслуговує П'єр Гаслі, адже на ремонт його боліда французький колектив нічого не витратив.

Вартість аварій у сезоні-2024

  1. Серхіо Перес (Ред Булл) – 3,810,000 фунтів
  2. Алекс Албон (Вільямс) – 3,660,000
  3. Джордж Расселл (Мерседес) – 2,610,000
  4. Логан Сарджент (Вільямс) – 2,360,000
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 2,260,000
  6. Франко Колапінто (Вільямс) – 2,190,000
  7. Юкі Цунода (РБ) – 1,690,000
  8. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 1,540,000
  9. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 1,480,000
  10. Чжоу Гуаньюй (Заубер) – 1,110,000
  11. Кевін Магнуссен (Хаас) – 1,020,000
  12. Даніель Ріккардо (РБ) – 957, 925
  13. Шарль Леклер (Феррарі) – 946,167
  14. Естебан Окон (Альпін) – 787,819
  15. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 714,005
  16. Оскар Піастрі (Макларен) – 450,742
  17. Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 372,352
  18. Ландо Норріс (Макларен) – 330,805
  19. Олівер Берман (Феррарі/Хаас) – 325,318
  20. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 250,848
  21. Валттері Боттас (Заубер) – 97,897
  22. Ліам Лоусон (РБ) – 97,897
  23. П'єр Гаслі (Альпін) – 0

Нагадаємо, що минулого вечора пройшла церемонія нагородження, під час якої найкращим новачком року був визнаний майбутній пілот Заубера Габріель Бортолето.

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