Перес – головний крашер Формули-1 сезону-2024

Аварії пілота Ред Булл Серхіо Переса стали найдорожчими у минулому сезоні.

Про це "досягнення" Чеко повідомляє GiveMeSport.

У 2024 році Перес "коштував" австрійській команді 3,81 мільйона фунтів, що стало найбільшим показником у Формулі-1.

Недалеко від мексиканця пішов Алекс Албон, чиї аварії коштували Вільямсу 3,66 мільйона. Цікаво, що його напарник Франко Колапінто всього за дев'ять етапів примудрився нарозбивати болід на 2,19 мільйона. Одразу три пілота Вільямс опинилися у першій шістці.

Трійку "призерів" закрив пілот Мерседес Джордж Расселл (2,61 мільйона).

На премію від Альпін заслуговує П'єр Гаслі, адже на ремонт його боліда французький колектив нічого не витратив.

Вартість аварій у сезоні-2024

Серхіо Перес (Ред Булл) – 3,810,000 фунтів Алекс Албон (Вільямс) – 3,660,000 Джордж Расселл (Мерседес) – 2,610,000 Логан Сарджент (Вільямс) – 2,360,000 Карлос Сайнс (Феррарі) – 2,260,000 Франко Колапінто (Вільямс) – 2,190,000 Юкі Цунода (РБ) – 1,690,000 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 1,540,000 Ленс Стролл (Астон Мартін) – 1,480,000 Чжоу Гуаньюй (Заубер) – 1,110,000 Кевін Магнуссен (Хаас) – 1,020,000 Даніель Ріккардо (РБ) – 957, 925 Шарль Леклер (Феррарі) – 946,167 Естебан Окон (Альпін) – 787,819 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 714,005 Оскар Піастрі (Макларен) – 450,742 Ніко Хюлькенберг (Хаас) – 372,352 Ландо Норріс (Макларен) – 330,805 Олівер Берман (Феррарі/Хаас) – 325,318 Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 250,848 Валттері Боттас (Заубер) – 97,897 Ліам Лоусон (РБ) – 97,897 П'єр Гаслі (Альпін) – 0

Нагадаємо, що минулого вечора пройшла церемонія нагородження, під час якої найкращим новачком року був визнаний майбутній пілот Заубера Габріель Бортолето.