Ферстаппен поза подіумом, але з чемпіонством: Расселл впевнено виграв Гран-прі Лас-Вегаса

Пілот команди Формули-1 Мерседес Джордж Расселл виграв 22-й етап сезону-2024 – Гран-прі Лас-Вегаса.

Британський гонщик стартував із поулу, що дозволило йому впевнено вести гонку. Для 26-річного Джорджа це третя перемога за кар'єру.

Другим фінішував його напарник Льюїс Гамільтон, який у кваліфікації показав лише 10-й результат. Останнє місце на подіумі виборов представник Феррарі Карлос Сайнс.

Макс Ферстаппен фінішував лише п'ятим, але цього вистачило, щоб завоювати чемпіонство. Нідерландець мав 62 очки переваги над Ландо Норрісом, але пілот Макларена фінішував нижче Макса і остаточно втратив шанси на перемогу.

27-річний Ферстаппен стає чемпіоном світу четвертий сезон поспіль.

Результати Гран-прі Лас-Вегаса:

1. Джордж Рассел (Мерседес) – 50 кіл

2. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +7,313

3. Карлос Сайнс (Феррарі) +11,906

4. Шарль Леклер (Феррарі) +14,283

5. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +16,582

6. Ландо Норріс (Макларен) +43,385

7. Оскар Піастрі (Макларен) +51,365

8. Ніко Хюлькенберг (Хаас) +59,808

9. Юкі Цунода (РБ) +1.02,808

10. Серхіо Перес (Ред Булл) +1.03,114

11. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1.09,195

12. Кевін Магнуссен (Хаас) +1.09,803

13. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1.14,085

14. Франко Колапінто (Вільямс) +1.15,172

15. Ланс Стролл (Астон Мартін) +1.24,102

16. Ліам Лоусон (РБ) +1.31,005

17. Естебан Окон (Альпін) +1 коло

18. Валттері Боттас (Заубер) +1 коло

Не фінішували:

Особистий залік:

Кубок конструкторів:

Новина доповнюється

Нагадаємо, попередній етап – Гран-прі Бразилії – виграв Макс Ферстаппен. У сезоні-2024 лишилося провести лише етапи в Катарі та Абу-Дабі.