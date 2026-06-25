Оновлений двигун Феррарі та проблеми Мерседес у спеку: прев'ю Гран-прі Австрії

Європейське турне у Формулі-1 продовжується і вже втретє поспіль пілоти змагатимуться на традиційній для "королеви автоспорту" трасі.

З 27 по 29 червня на автодромі "Ред Булл Ринг", що знаходиться недалеко від села Шпільберг, Штирія, в Австрії визначиться черговий переможець гонки Ф-1. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 8 Гран-прі сезону-2026.

Історична довідка

Гран-прі Австрії у Формулі-1 проводилося у двох різних місцях на південному сході країни, спочатку в Цельтвезі, приблизно за 70 км на захід від Граца.

З 1969 року австрійський етап проводиться в сусідньому Шпільберзі, обидва місця знаходяться на відстані приблизно 4 км одне від одного.

Спочатку він проводився на авіабазі Цельтвег протягом шести років, а потім була побудована постійна траса, спочатку названа "Остеррайхринг", а пізніше відома як "А-1" ринг і "Ред Булл Ринг".

The fans are always out in force at the Red Bull Ring! 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/DCEBDmbp3s — Formula 1 (@F1) June 24, 2025

Окрім усього іншого, в Австрії також було проведено два Гран-прі Штирії, на тій же трасі "Ред Булл Ринг". Річ у тім, що у 2020 та 2021 роках через пандемію COVID-19 домашній трек "биків" приймав два етапи Формули-1.

Рекорди етапу в Австрії

Найспішнішим гонщиком в Австрії є чинний пілот Ред Булл та 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен. Нідерландець відразу 5 разів вигравав етап на домашній трасі своєї команди.

акож тричі тут перемоги здобував легендарний Ален Прост.

Verstappen Ring 🏆🏆🏆🏆🏆 Five victories and counting at the Red Bull Ring for Max 💪#F1 || #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/vMfIgeLBOY — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 23, 2025

Серед команд найуспішнішими у Формулі-1 на Гран-прі Австрії є Макларен з 7 перемогами, а також Мерседес та Феррарі, які 6 разів тріумфували в Австрії в межах етапу Ф-1.

Окрім того, цікавим є те, що найкраще себе проявляли в Австрії боліди з моторами Форда та Мерседес – по 10.

Конфігурація треку

"Ред Булл Ринг" має багату історію: від початку 1970-х років тут проводили Гран-прі Австрії у Формулі-1, спочатку на довшій і швидшій конфігурації "Остеррайхринг", а потім після реконструкції – вже на коротшій версії під назвою "А 1-Ринг".

Сучасна конфігурація Ред Булл Ринга була відкрита у 2011 році після ґрунтовної реконструкції за підтримки однойменного концерну.

Ключова особливість траси – значні перепади висот. Різниця між найвищою і найнижчою точкою становить близько 65 метрів. Гонщикам доводиться постійно працювати з навантаженням на гальма та шини, а також точно обирати траєкторії на підйомах і спусках.

Довжина траси складає 4,318 км, і вона налічує 3 довгих прямих, 10 поворотів: 7 правих і 3 лівих. Попри невелику загальну дистанцію кола, Ред Булл Ринг відомий своєю високою середньою швидкістю.

Більшість секцій – це довгі прямі, що чергуються з різкими точками гальмування. Під час гонки пілоти долають 71 коло, що створює загальну дистанцію заїзду в 306,452 км.

Рекордне коло гонки Гран-прі Австрії продемонстрував пілот Макларен Оскар Піастрі у 2025 році – 1:07,924.

Фаворити та інтриги Гран-прі Австрії

Австрія є одним з улюблених треків багатьох уболівальників, через велику кількість боротьби, що могли запропонувати боліди попереднього покоління. Однак після скасування DRS і введення нового регламенту ситуація може змінитися... не зрозуміло в який бік.

Траса в Австрії буде вимоглива до використання енергії боліда, що може призвести до суперкліпінга, коли болід самостійно сповільнюватиметься для відновлення ресурсу батареї.

До того ж проблеми в мотористів можуть виникнути ще й через надмірну спеку, яку обіцяють у Шпільбергу. Мерседес пов'язує саме з цим сходи своїх пілотів у Канаді та Іспанії, інші колективи також можуть отримати додатковий виклик в Австрії, щоб зберегти ресурс мотору.

Фаворитами на доволі збалансованій трасі можуть стати Макларен, що мають все той же двигун Мерседес, однак можуть краще його охолоджувати. Ландо Норріс є останнім переможцем етапу в Австрії і можливо чинний чемпіон зможе повторити своє досягнення

Феррарі привезуть перші оновлення двигуна, що мають додати з десяток кінських сил і дозволять Скудерії наблизитись по ефективності силової установки до лідерів у цьому компоненті.

І звичайно не можна списувати з рахунків Макса Ферстаппена та його Ред Булл, який вдома завжди демонструє хороші результати. Якщо його не вибивають на першому колі звичайно.

Шини, стратегії та погода в Австрії

Конфігурація гуми на Гран-прі Австрії буде така ж, як і минулого року, а саме C3 як жорстка, C4 як середня і C5 як м'яка.

Покриття треку на Ред Булл Ринзі досить старе і має високий ступінь зносу, проте найбільшим викликом може стати погода.

Pirelli

Температура в день перегонів може сягнути 33°C. Радше за все команди, як і у 2025-му, оберуть стратегію двох піт-стопів, використовуючи мідіум та хард.

Прогноз Чемпіона

Прогнозувати переможця, як завжди важко, однак спробуємо – Австрія побачить нового переможця гонки сезону-2026 і це буде пілот Макларен (Ландо Норріс, Оскар Піастрі) або Феррарі (Шарль Леклер).

Розклад Гран-прі Австрії

П'ятниця, 26 червня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 27 червня

13:30 – 14:30. Третя Практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 28 червня

16:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Австрії-2026

Дивитися гонку та кваліфікацію Гран-прі Австрії можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine.