Расселл розкрив деталі нового контракту з Мерседес

Пілот команди Мерседес Джордж Расселл розповів про деталі нового контракту, який він підписав із німецьким колективом.

Слова гонщика наводить Telegraph.

"Я не повинен про це казати публічно, але угода... У нас є конкретний пункт в контракті – якщо я досягну певної мети у 2026 році, то його автоматично буде продовжено ще на сезон.

Моє місце на 2027 рік у команді в моїх руках. Ми не будемо у тій самій ситуації, що і рік тому. Якщо я добре виступатиму – я залишусь у Мерседес", – розповів Расселл.

Зазначимо, що британець є вихованцем молодіжної системи Мерседес. Джордж раніше виграв титули GP3 та Формули-2, а після трьох сезонів у Вільямсі перейшов до основної команди, де здобув п'ять перемог.

Сторони оголосили про підписання нового контракту 15 жовтня – тоді ж "срібні стріли" продовжили угоду з Кімі Антонеллі.

Напередодні завершився Гран-прі Мексики, де Расселл посів сьоме місце, а його партнер по команді розташувався рядком вище.