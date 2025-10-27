Расселл розкрив деталі нового контракту з Мерседес
Джордж Расселл
Getty Images
Пілот команди Мерседес Джордж Расселл розповів про деталі нового контракту, який він підписав із німецьким колективом.
Слова гонщика наводить Telegraph.
"Я не повинен про це казати публічно, але угода... У нас є конкретний пункт в контракті – якщо я досягну певної мети у 2026 році, то його автоматично буде продовжено ще на сезон.
Моє місце на 2027 рік у команді в моїх руках. Ми не будемо у тій самій ситуації, що і рік тому. Якщо я добре виступатиму – я залишусь у Мерседес", – розповів Расселл.
Зазначимо, що британець є вихованцем молодіжної системи Мерседес. Джордж раніше виграв титули GP3 та Формули-2, а після трьох сезонів у Вільямсі перейшов до основної команди, де здобув п'ять перемог.
Сторони оголосили про підписання нового контракту 15 жовтня – тоді ж "срібні стріли" продовжили угоду з Кімі Антонеллі.
Напередодні завершився Гран-прі Мексики, де Расселл посів сьоме місце, а його партнер по команді розташувався рядком вище.