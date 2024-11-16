Вільямс спростував чутки, що команда пропустить Гран-прі Лас-Вегаса через брак деталей

Команда Формули 1 Вільямс спростувала повідомлення про те, що вона буде змушена пропустити майбутній Гран-прі Лас-Вегаса.

Цю інформацію надаЄ Planet F1.

Останні гоночні вікенди в Мексиці та Бразилії були для британської команди дуже дорогими через п'ять аварій Алекса Албона та Франко Колапінто.

Враховуючи витрати на ремонт, у західних ЗМІ з'явилися припущення, що Вільямс буде змушений пропустити гонку у Лас-Вегасі через нестачу запчастин.

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Однак команда спростувала ці припущення. Вона заявила, що це не відповідає дійсності. Обидва боліди будуть готові до гонки в Неваді. Це будуть "неймовірні зусилля команди та постачальників".

Нагадаємо, що гоночний вікенд у Лас-Вегасі пройде з 22 по 24 листопада. Гран-прі Лас-Вегаса буде одним з трьох, що залишилися в цьому сезоні.

Раніше стало відомо, що майбутній пілот Вільямс Карлос Сайнс зможе допомогти команді під час шинних тестів в Абу-Дабі, отримавши відповідний дозвіл від Феррарі.