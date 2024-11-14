Охолоджуючий комплект для пілотів та зміни на стартовій решітці: результати засідання комісії Формули 1

У середу, 13 листопада, відбулося засідання Комісії Формули, під час якого розглядалися питання щодо потенційних змін у 2025 та 2026 роках.

Про це повідомляє офіційний сайт "королівських гонок".

У Женеві Комісія спочатку розібрала ряд пунктів щодо 2025 року, пов'язаних з технічними, спортивними та фінансовими питаннями.

У сезоні-2025 буде впроваджений комплект охолодження для пілотів у разі оголошення теплової небезпеки.

Також через інциденти під час Гран-прі Бразилії було прийняте рішення змінити систему стартової решітки. Раніше, якщо пілот не міг стартувати, його місце залишалося порожнім, усі зберігали свої стартові позиції.

Але, починаючи з 2025 року, в разі такого сценарію усі гонщики, які мали стартувати за тим, кого не буде під час старту, піднімуться на одне місце.

Ініціатива проведення спринтерської гонки для новачків, яку планували провести після завершення сезону-2024, буде розглянута в 2025 році з метою її проведення в 2026 році.

Що стосується питань фінансового регламенту, Комісія схвалила подальші заходи щодо розширення виключення витрат на ініціативи зі сталого розвитку з фінансового регламенту на 2025 рік.

Комісія також розглянула питання щодо розділів A, B, C та D. Як завжди, всі регуляторні зміни підлягають затвердженню WMSC (Всесвітня рада автоспорту).