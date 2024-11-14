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Охолоджуючий комплект для пілотів та зміни на стартовій решітці: результати засідання комісії Формули 1

Олексій Погорелов — 14 листопада 2024, 19:04
Охолоджуючий комплект для пілотів та зміни на стартовій решітці: результати засідання комісії Формули 1
ФІА та Формула 1
Формула 1

У середу, 13 листопада, відбулося засідання Комісії Формули, під час якого розглядалися питання щодо потенційних змін у 2025 та 2026 роках.

Про це повідомляє офіційний сайт "королівських гонок".

У Женеві Комісія спочатку розібрала ряд пунктів щодо 2025 року, пов'язаних з технічними, спортивними та фінансовими питаннями.

У сезоні-2025 буде впроваджений комплект охолодження для пілотів у разі оголошення теплової небезпеки.

Також через інциденти під час Гран-прі Бразилії було прийняте рішення змінити систему стартової решітки. Раніше, якщо пілот не міг стартувати, його місце залишалося порожнім, усі зберігали свої стартові позиції.

Але, починаючи з 2025 року, в разі такого сценарію усі гонщики, які мали стартувати за тим, кого не буде під час старту, піднімуться на одне місце.

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Ініціатива проведення спринтерської гонки для новачків, яку планували провести після завершення сезону-2024, буде розглянута в 2025 році з метою її проведення в 2026 році.

Що стосується питань фінансового регламенту, Комісія схвалила подальші заходи щодо розширення виключення витрат на ініціативи зі сталого розвитку з фінансового регламенту на 2025 рік.

Комісія також розглянула питання щодо розділів A, B, C та D. Як завжди, всі регуляторні зміни підлягають затвердженню WMSC (Всесвітня рада автоспорту).

комісія ФІА Формула 1

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