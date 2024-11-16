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Феррарі дозволила Сайнсу приєднатися до Вільямс вже цього року

Олексій Погорелов — 16 листопада 2024, 11:13
Феррарі дозволила Сайнсу приєднатися до Вільямс вже цього року
Карлос Сайнс
GP Kingdom

Пілот Феррарі Карлос Сайнс зможе допомогти Вільямс уже в цьому році.

Про це повідомляє Motorsport.

За інформацією видання, Скудерія дозволила 30-річному іспанцю взяти участь у шинних тестах британської команди в Абу-Дабі після закінчення сезону-2024.

Таким чином, вже за кілька днів після Гран-прі Абу-Дабі Сайнс сяде за кермо боліду Вільямс.

Нагадаємо, що Карлос Сайнс виступатиме за Вільямс з 2025 році, ставши напарником Алекса Албона.

Цікаво, що Феррарі поступила так на фоні відмови Мерседес відпустити Льюїса Гамільтона до італійської стайні – семиразовий чемпіон світу приєднається до Скудерії лише в 2025 році.

Але у Феррарі вже є план, як допомогти серу Льюїсу з адаптацією в команді.

Вільямс Карлос Сайнс Феррарі

Карлос Сайнс

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