Все було чудово, – президент Формули-1 не розуміє критики нового правила Гран-прі Монако

Президент Формули-1 Стефано Доменікалі пішов проти хвилі невдоволення новим правилом, яке було впроваджене для Гран-прі Монако.

Слова 60-річногго італійця наводить GPBlog.

25 травня відбувся Гран-прі Монако, під час якого кожен гонщик був зобов'язаний зробити одразу два піт-стопи. Це була ініціатива Комісії Ф-1, яка шукає способи зробити гонку в Монте-Карло захоплюючою.

Те, що вийшло, дуже не сподобалося чи не всім пілотам, у тому числі Максу Ферстаппену. Проте Доменікалі спробував знайти позитив у тому, що вібулося.

"Подія в Монако була приголомшливою. У нас ніколи не було стільки людей, стільки човнів, стільки уваги. Це означає, що сама подія – це те, чого хоче Формула 1, і це дійсно фантастично", – сказав Доменікалі.

Але при цьому італієць визнав, що Формулі-1 треба щось робити із самим Гран-прі, треба продовжувати пошуки варіанту, який зробить гонку більш цікавою.

"Ми знаємо, що ширина вулиць обмежена, а боліди досить великі, тому ми маємо намір звернути на це увагу. Було приємно бачити, що всі думали, що всі будуть робити піт-стоп на першому колі, і було багато обговорень, тому ніхто нічого не розумів. Я думаю, що це була правильна спроба, і ми звернули на це увагу. Звісно, команди зрозуміли стратегію і винесли з неї певні висновки. Добре, що ми про це говоримо. Я маю на увазі, що ми розмовляємо з містом, але, як ви можете собі уявити, це зовсім не просто. Тож давайте насолоджуватися подією, яка, зрештою, була фантастичною".

Раніше з'явилася інформація, що команда Формули-1 дозволить дебютувати в Іспанії гонщику, який став одним з винуватців масової аварії під час Гран-прі Монако у Формулі-2.

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