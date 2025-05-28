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Все було чудово, – президент Формули-1 не розуміє критики нового правила Гран-прі Монако

Олексій Погорелов — 28 травня 2025, 19:45
Стефано Доменікалі
Стефано Доменікалі
Формула-1

Президент Формули-1 Стефано Доменікалі пішов проти хвилі невдоволення новим правилом, яке було впроваджене для Гран-прі Монако.

Слова 60-річногго італійця наводить GPBlog.

25 травня відбувся Гран-прі Монако, під час якого кожен гонщик був зобов'язаний зробити одразу два піт-стопи. Це була ініціатива Комісії Ф-1, яка шукає способи зробити гонку в Монте-Карло захоплюючою.

Те, що вийшло, дуже не сподобалося чи не всім пілотам, у тому числі Максу Ферстаппену. Проте Доменікалі спробував знайти позитив у тому, що вібулося.

"Подія в Монако була приголомшливою. У нас ніколи не було стільки людей, стільки човнів, стільки уваги. Це означає, що сама подія – це те, чого хоче Формула 1, і це дійсно фантастично", – сказав Доменікалі.
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Але при цьому італієць визнав, що Формулі-1 треба щось робити із самим Гран-прі, треба продовжувати пошуки варіанту, який зробить гонку більш цікавою.

"Ми знаємо, що ширина вулиць обмежена, а боліди досить великі, тому ми маємо намір звернути на це увагу.

Було приємно бачити, що всі думали, що всі будуть робити піт-стоп на першому колі, і було багато обговорень, тому ніхто нічого не розумів. Я думаю, що це була правильна спроба, і ми звернули на це увагу. Звісно, команди зрозуміли стратегію і винесли з неї певні висновки. Добре, що ми про це говоримо.

Я маю на увазі, що ми розмовляємо з містом, але, як ви можете собі уявити, це зовсім не просто. Тож давайте насолоджуватися подією, яка, зрештою, була фантастичною".

Раніше з'явилася інформація, що команда Формули-1 дозволить дебютувати в Іспанії гонщику, який став одним з винуватців масової аварії під час Гран-прі Монако у Формулі-2.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з розкладом та результатами всіх етапів Формули-1 сезону 2025 року.

автоспорт гран-прі Монако Формула 1 Стефано Доменікалі

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