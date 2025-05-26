Ферстаппен – про нове правило Гран-прі Монако: Давайте ще кидатися бананами як в Mario Kart

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен дав зрозуміти, що він думає про нове правило Гран-прі Монако з обов'язковими двома піт-стопами.

Слова 27-річного нідерландця наводить Motorsport.

Вчора, 25 травня, відбулася гонка в Моне-Карло, яку виграв пілот Макларен Ландо Норріс. Це був перший заїзд з нововведенням від Комісії Формули-1, яка зобов'язала всіх гонщиків зробити, як мінімум, два піт-стопи.

Ферстаппен вважає, що ця ідея провалилася, порівнявши спробу керівництва серії зробити Гран-прі Монако більш цікавим з ігрою Mario Kart.

"Звичайно, я їх розумію, але не думаю, що це спрацювало. Ви все одно не можете тут змагатися, тож не має значення, що ви робите. Одна зупинка, десять зупинок. Навіть наприкінці гонки я був лідером, мої шини були повністю зношені, але мене все одно не могли пройти. Я думаю, що в наш час, маючи машину Формули-1, тут ти можеш обігнати тільки машину Формули-2. Ми робили майже те, що й в Mario Kart. Нам ще треба встановити на боліди біти. Може, почнемо кидатися бананами. Так, я не знаю. Слизька поверхня", – сказав Ферстаппен.

Макс Ферстаппен до останнього кола відтягував свій другий обов'язковий піт-стоп, після якого він фінішував четвертим.

Нагадаємо, що цього тижня закінчиться ще один потрійний етап Формули-1 сезону-2025. У неділю, 1 червня, відбудеться Гран-прі Іспанії. На нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх етапів кампанії.