Норріс переміг у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру-2024
Пілот Макларена Ландо Норріс виграв кваліфікацію до Гран-прі Сінгапуру-2024 Формули-1.
Другим фінішував лідер чемпіонату Макс Ферстаппен з Ред Булл, третім став представник Мерседеса Льюїс Гамільтон.
Зазначимо, що на старті третього сегмента кваліфікації в аварію потрапив пілот Феррарі Карлос Сайнс. Іспанець не зміг впоратись з останнім поворотом.
Гонка відбудеться у неділю, 22 вересня. Початок — о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану, здобув гонщик Макларен Оскар Піастрі, який провів чудову серію захисних маневрів від гонщика Феррарі Шарля Леклера, володаря поулу на вуличній трасі Баку.