Норріс переміг у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру-2024

Пілот Макларена Ландо Норріс виграв кваліфікацію до Гран-прі Сінгапуру-2024 Формули-1.

Другим фінішував лідер чемпіонату Макс Ферстаппен з Ред Булл, третім став представник Мерседеса Льюїс Гамільтон.

Зазначимо, що на старті третього сегмента кваліфікації в аварію потрапив пілот Феррарі Карлос Сайнс. Іспанець не зміг впоратись з останнім поворотом.

🚩 RED FLAG 🚩



Sainz goes into the barriers at the final corner 💥



He looks okay 👍#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/s0zVabG6gS — Formula 1 (@F1) September 21, 2024

Гонка відбудеться у неділю, 22 вересня. Початок — о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану, здобув гонщик Макларен Оскар Піастрі, який провів чудову серію захисних маневрів від гонщика Феррарі Шарля Леклера, володаря поулу на вуличній трасі Баку.