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Норріс переміг у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру-2024

Олександр Булава — 21 вересня, 17:22
Норріс переміг у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру-2024

Пілот Макларена Ландо Норріс виграв кваліфікацію до Гран-прі Сінгапуру-2024 Формули-1.

Другим фінішував лідер чемпіонату Макс Ферстаппен з Ред Булл, третім став представник Мерседеса Льюїс Гамільтон.

Зазначимо, що на старті третього сегмента кваліфікації в аварію потрапив пілот Феррарі Карлос Сайнс. Іспанець не зміг впоратись з останнім поворотом.

Гонка відбудеться у неділю, 22 вересня. Початок — о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану, здобув гонщик Макларен Оскар Піастрі, який провів чудову серію захисних маневрів від гонщика Феррарі Шарля Леклера, володаря поулу на вуличній трасі Баку.

Формула 1 Ландо Норріс

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