Пілот Макларен Оскар Піастрі виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Бразилії.

Другим став його партнер по команді Ландо Норріс, а третій час показав гонщик Феррарі Шарль Леклер.

Спринт, за який нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам (переможець здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик – 1) відбудеться у суботу, 2 листопада. Початок — о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, на попередньому Гран-прі Мексики перемогу здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.