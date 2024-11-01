Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Піастрі виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Бразилії

Микола Дендак — 1 листопада, 21:46
Піастрі виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Бразилії
Оскар Піастрі
Instagram

Пілот Макларен Оскар Піастрі виграв спринт-кваліфікацію Гран-прі Бразилії.

Другим став його партнер по команді Ландо Норріс, а третій час показав гонщик Феррарі Шарль Леклер.

Спринт, за який нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам (переможець здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик – 1) відбудеться у суботу, 2 листопада. Початок — о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, на попередньому Гран-прі Мексики перемогу здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.

Гран-прі Бразилії Макларен Формула 1 Шарль Леклер Ландо Норріс Оскар Піастрі

Оскар Піастрі

Сайнс здобув впевнену перемогу на Гран-прі Мексики
Піастрі відреагував на чутки щодо його переходу в Ред Булл
Ред Булл роздумують над підписанням пілота Макларен
Марко назвав головні переваги Макларен над Ред Булл
Гілл назвав фаворитів на титул чемпіона Формули-1 на наступні роки

Останні новини