Найпрестижніша гонка Формули-1: пряма LIVE трансляція Гран-прі Монако

У неділю, 25 травня, відбудеться гонка сьомого етапу Формули-1 – Гран-прі Монако.

Заїзд вулицями Монте-Карло розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Пряму трансляцію кваліфікації, що запланована на 17:00, та безпосередньо гонки Гран-прі Монако в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.

Раніше в неділю, 18 травня, пілот Ред Булл та 4-разовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен виграв гонку в Імолі – Гран-прі Емілія-Романья.

Нагадаємо, що перемога на міській трасі в Монте-Карло є одним з найбільших досягнень в автоспорті, на ряду з 500 милями Індіанаполіса і 24 годинами Ле-Мана.