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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Ферстаппен та Перес можуть возз'єднатися в одній команді

Олексій Погорелов — 10 травня 2025, 20:22
Макс Ферстаппен та Серхіо Перес
Макс Ферстаппен та Серхіо Перес
Getty Images

Колишні напарники по Ред Булл Макс Ферстаппен та Серхіо Перес можуть в майбутньому знову представляти один колектив.

Про це повідомляє GPBlog.

За інформацією джерела, це може трапитися, але не в складі австрійської команди.

Перес, який втратив місце в Формулі-1 після минулого сезону, претендує на повернення в 2026 році. Чеко розглядається як потенційний резервний пілот Мерседеса.

Але для цього треба, щоб місце звільнив Валттері Боттас. Варто зазначити, що Перес та Боттас вважаються кандидатами на місце за кермом боліда нового колектива Каділлака в 2026 році.

І при цьому "срібні стріли" не відмовляються від свого інтереса до Ферстаппена, який може скористатися пунктом в контракті, щоб залишити Ред Булл.

Раніше з'явилася інформація, що Серхіо Перес може опинитися в іншій команді Формули-1.

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен взяв участь у тестах на Нюрбургринзі під чужим ім'ям.

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Ред Булл

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