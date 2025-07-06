Берман зіпсував свою хорошу стартову позиції на Гран-прі Великої Британії через великий штраф

Пілот команди Формули-1 Хаас Олівер Берман був оштрафований за свої дії під час третьої практики Гран-прі Великої Британії.

Про це повідомляє ФІА.

20-річний британець порушив режим червоних прапорів, які з'явилися у третьому вільному тренуванні.

Коли Берман їхав у бокси, він вирішив потренувати заїзд на піт-лейн у гоночному режимі. Проте через холодні гальма гонщик не впорався із керуванням та розбив болід.

Ollie Bearman clatters into the barriers on the pit entry 💥



Catch up with all the key action from FP3 ⤵️#F1 #BritishGP — Formula 1 (@F1) July 5, 2025

У підсумку стюарди покарали Олівера втратою 10 позицій на старті Гран-прі Великої Британії. Більше того, Берман отримав одразу чотири штрафні бали до своєї суперліцензії. Наразі пілот має 8 з 12 балів, поступаючись лише Максу Ферстаппену, у якого 9 балів.

Нагадаємо, що Олівер Берман чудово виступив під час кваліфікації британського етапу. А тому штраф позбавить його хорошої стартової позиції.