Берман зіпсував свою хорошу стартову позиції на Гран-прі Великої Британії через великий штраф
Пілот команди Формули-1 Хаас Олівер Берман був оштрафований за свої дії під час третьої практики Гран-прі Великої Британії.
Про це повідомляє ФІА.
20-річний британець порушив режим червоних прапорів, які з'явилися у третьому вільному тренуванні.
Коли Берман їхав у бокси, він вирішив потренувати заїзд на піт-лейн у гоночному режимі. Проте через холодні гальма гонщик не впорався із керуванням та розбив болід.
У підсумку стюарди покарали Олівера втратою 10 позицій на старті Гран-прі Великої Британії. Більше того, Берман отримав одразу чотири штрафні бали до своєї суперліцензії. Наразі пілот має 8 з 12 балів, поступаючись лише Максу Ферстаппену, у якого 9 балів.
Нагадаємо, що Олівер Берман чудово виступив під час кваліфікації британського етапу. А тому штраф позбавить його хорошої стартової позиції.