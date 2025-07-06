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Берман зіпсував свою хорошу стартову позиції на Гран-прі Великої Британії через великий штраф

Олексій Погорелов — 6 липня 2025, 08:18
Олівер Берман
Олівер Берман
Хаас

Пілот команди Формули-1 Хаас Олівер Берман був оштрафований за свої дії під час третьої практики Гран-прі Великої Британії.

Про це повідомляє ФІА.

20-річний британець порушив режим червоних прапорів, які з'явилися у третьому вільному тренуванні.

Коли Берман їхав у бокси, він вирішив потренувати заїзд на піт-лейн у гоночному режимі. Проте через холодні гальма гонщик не впорався із керуванням та розбив болід.

У підсумку стюарди покарали Олівера втратою 10 позицій на старті Гран-прі Великої Британії. Більше того, Берман отримав одразу чотири штрафні бали до своєї суперліцензії. Наразі пілот має 8 з 12 балів, поступаючись лише Максу Ферстаппену, у якого 9 балів.

Нагадаємо, що Олівер Берман чудово виступив під час кваліфікації британського етапу. А тому штраф позбавить його хорошої стартової позиції.

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Олівер Берман

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