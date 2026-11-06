Нестримний Макс, місцевий дебютант і ще один шанс для Гамільтона та Леклера: прев'ю Гран-прі Бразилії

Сезон Формули-1 2026 підходить до свого логічного завершення. Ми вже дізнались чемпіона світу, а цими вихідними може визначитись і володар Кубку конструкторів-2026.

Бразилія готується приймати 20-й з 23-х етапів сезону. Про можливий дощ, шанси фаворитів та головні інтриги Гран-прі Сан-Паулу ми поговоримо в цьому прев'ю.

Історична довідка

Перші заїзди в найбільшій країні Південної Америки відбувались в Ріо-де-Жанейро ще до початку другої світової, однак Формула-1 приїхала до Бразилії лише у 1970-х.

Автодром "Інтерлагос" уперше прийняв етап у 1972-му. Тоді гонка не входила до заліку Формули-1, і лише наступного року вона була включена в офіційний календар.

Дебютну гонку в Бразилії виграв місцевий улюбленець та чинний на той момент чемпіон Емерсон Фіттіпальді.

Наразі Бразилія прийняла 51 етап чемпіонату світу, 41 з яких пройшов на "Інтерлагосі". (Ще 10 прийняла інша траса – "Жакарепагуа" в Ріо).

"I don't believe it!" 📻



The emotions came pouring out after Senna's first home victory in 1991! 🇧🇷#F1 #BrazilGP pic.twitter.com/MsDUJPhoc4 — Formula 1 (@F1) November 4, 2025

Лише одного разу з 1973 Формула-1 не завітала до Бразилії. Причиною стала пандемія COVID-19, що значно змінила графік змагань у всьому спорті загалом.

Рекорди Гран-прі Бразилії

Рекордну кількість перемог на південноамериканському етапі має легендарний Ален Прост – 6.

Серед чинних пілотів до нього наблизився Льюїс Гамільтон – 3 перемоги (2016, 2018, 2021) та Макс Ферстаппен (2019, 2023, 2024).

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Серед команд найкращий рекорд у Бразилії має Макларен з 13 перемогами, трохи відстає Феррарі – 11.

Конфігурація треку

За час свого існування автодром пережив низку реконструкцій. У теперішній конфігурації він має 15 поворотів, а загальна довжина треку складає 4309 метрів.

Відносно коротке кільце часто стає причиною того, що пілоти заважають один одному у кваліфікації. Рух болідів відбувається проти годинникової стрілки, а піт-лейн розташований зліва від основної траси. Дистанція перегонів – 71 коло.

Висота над рівнем моря – приблизно 750 метрів. На тлі нещодавньої двокілометрової висоти Мехіко це здається небагато, проте тут теж можна спостерігати ефект більш розрідженого повітря у порівнянні з рештою етапів чемпіонату.

Пілоти проходять коло Інтерлагоса майже без перепочинку: спершу серія поворотів Senna S, де часто трапляються обгони, потім ритмічна середина з тісними апексами, і на завершення – довгий підйом із розгоном на повну швидкість до фінішної прямої.

Цього року гонщики замість DRS матимуть відразу дві зони активної аеродинаміки – на стартфінішній прямій, а також між поворотами 3 та 4.

F1

Рекордний час у гонці на автодромі Жозе Карлуса Пачі (офіційна назва, – прим.) продемонстрував Вальттері Боттас у боліді Мерседес у 2018 році – 1:10,540.

Шини, стратегії та погода у Бразилії

Цьогорічний вибір гуми для Гран-прі Сан-Паулу повертає нас до 2024 року, коли був представлений комплект з C3 (жорстка), C4 (середня) і C5 (м'яка), тобто на один ступінь м'якше, ніж тріо, яке використовувалося минулого року.

"Протягом року було проведено роботи з оновлення покриття на ділянках між поворотами 3 і 5 та між поворотами 8 і 9. Ці зони з новим покриттям можуть вплинути на рівень зчеплення та еволюцію траси протягом вікенду, що особливо позначиться на поведінці шин під час тривалих заїздів. Три сесії вільних тренувань дадуть можливість оцінити зміни траси та зрозуміти, як нове покриття впливає на зношування та зносостійкість шин", – йдеться у повідомленні Pirelli.

У 2024 можливостей перевірити гуму не було через дощову гонку, а ось минулого року пілоти заїжджали відразу двічі на піт-стоп. Враховуючи, що за нового регламенут зношування шин не настільки критичне можна розраховувати на два піта і під час недільної гонки цього року.

Pirelli

Тим паче, що погода в Бразилії доволі мінлива і зараз прогноз погоди дозволяє сподіватись на дощ або в суботу, або в неділю.

Фаворити та інтриги Гран-прі Сан Паулу

Попри чемпіонський титул Андреа Кімі Антонеллі саме італієць та його Мерседес має бути на передових позиціях в Бразилії. Конкуренцію в зоні лідерів "срібним стрілам" складе Макс Ферстаппен та Феррарі.

Нідерландець наразі має шалену серію з 7 подіумів поспіль, на трасі в Бразилії він неймовірно швидкий, а погодні умови можуть лише додати шансів 4-разовому чемпіону здобути чергову перемогу в сезоні.

Скудерія ж може відстрочити здобуття Кубку Конструкторів Мерседес, у разі, якщо виступить краще, або на рівні з конкурентом.

Успіх Феррарі залежатиме від багатьох факторів, окрім звичайно гоночного темпу. По-перше, у команді мають врешті вирішити, як мають вести боротьбу між напарниками, тим паче, що в Скудерії вже є гіркий досвід зіткнень на цій трасі.

По-друге, Шарль Леклер уперше став батьком напередодні гоночного вікенду, цікаво наскільки це вплине на його мотивацію та швидкість.

The moment the race turned on its head 🤯 #BrazilGP 🇧🇷 #F1 https://t.co/Y77NrJMJ0g — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Також ближче до лідерів спробує підтягнутись і Макларен, який привезе до Сан Паулу оновлення.

Однією з приємних інтриг буде дебют бразильського гонщика Хаас Рафаеля Камари, який замінить Естебана Окона на найближчих двох етапах.

Пілот академії Феррарі повноцінно дебютує в Ф-1 вже наступного року, однак продемонструвати свою майстерність він матиме змогу вже цього вікенду.

Rafa Câmara, Nelsinho Piquet e Ayao Komatsu (chefe de equipe da Haas) hoje, no paddock. https://t.co/TqtP3yctnB — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) November 5, 2026

Дощові умови можуть зробити Бразилію вкрай непередбачуваною, а фаворитом у таких умовах звичайно буде Макс Ферстаппен, який вже відомий своїми виступами на мокрому "Інтерлагосі".

Розклад Гран-прі Бразилії

П'ятниця, 6 листопада

17:30 – 18:30. Перша практика

21:00 – 22:00. Друга практика

Субота, 7 листопада

16:30 – 17:30. Третя практика

20:00 – 21:00. Кваліфікація

Неділя, 8 листопада

19:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Бразилії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.