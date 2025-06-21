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Норріс – про аварію з Піастрі: Більш важкі моменти ще попереду

Олексій Погорелов — 21 червня 2025, 10:56
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Ландо Норріс та Оскар Піастрі
Макларен

Пілот Макларен Ландо Норріс розуміє, що аварія з напарником по команді Оскаром Піастрі на Гран-прі Канади не була найбільш важким моментом у їхніх відносинах.

Слова 25-річного британця наводить RacingNews365.

На останніх колах гонки в Монреалі Норріс неправильно розрахував момент та в'їхав у Піастрі. На відміну від напарника, Ландо не зміг продовжити заїзд, а після нього одразу ж вибачився перед Оскаром за цей маневр.

І хоча аварія між двома пілотами Макларен вже сталася, Норріс вірить що більш складні виклики ще попереду.

"Я завжди ладнав зі своїми напарниками по команді, тому що це те, чого я завжди хотів.

Звичайно, це навіть не питання, я хочу перемогти їх, і я зроблю все, що в моїх силах, щоб перемогти того, проти кого я виступаю, і це включає мого напарника. Але це не означає, що якщо хтось говорить жарт, ми не можемо вдвох сміятися з цього жарту.

Зараз ми ладнаємо, але будуть і складніші моменти. Немає сенсу намагатися вгадати, якими вони будуть", – сказав Норріс.

Через цю аварію Ландо Норріс відпустив Оскара Піастрі у чемпіонській гонці на дистанцію 22 очок.

Нагадаємо, що чемпіон світу 2016 року Ніко Росберг розкритикував Ландо Норріса за ментальну вразливість, яка далася взнаки під час етапу в Канаді.

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