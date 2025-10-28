Переконав своїми виступами: Альпін продовжить контракт із Колапінто

Пілот команди Формули-1 Альпін Франко Колапінто збереже своє місце за кермом боліду французького колективу.

Про це повідомляє редакція Motorsport Латинської Америки.

За інформацією джерела, 22-річний аргентинець українського походження переконав керівників Альпін у тому, що його варто залишити напарником П'єра Гаслі на наступний сезон. Колапінто вразив своїми більш упевненими виступами у другій половині кампанії-2025.

Повідомляється, що спонсори Колапінто були присутні під час Гран-прі Мексики, де і була укладена угода. Оголошення про новий контракт із Франко очікується перед стартом етапу в Бразилії, який проходитиме 7-9 листопада.

Варто зазначити, що Франко Колапінто залишається єдиним чинним пілотом у цьому сезоні, який ще на набрав жодного очка. Нулем у графі очок може "похвалитися" ще Джек Дуен, якого аргентинець замінив за кермом Альпін після стартових шести етапів року.

Нагадаємо, що під час Гран-прі Мексики ледь не сталася трагічна ситуація: пілот Рейсін Буллз Ліам Лоусон був близький, щоб збити маршала.