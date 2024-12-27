Ферстаппен: Лише ідіоти у соцмережах сумніваються у нашій дружбі з Норрісом

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен незадоволений користувачами соціальних мереж, які постійно критикують його та їхню з Ландо Норрісом дружбу.

Слова чотириразового чемпіона світу наводить Planet F1.

"У соціальних мережах люди завжди роблять все набагато гірше. На цій платформі багато ідіотів, яким завжди є що сказати, на що поскаржитися. Там було багато позитивних людей, але були й справжні ідіоти. Я думаю, що краще просто ігнорувати все це. Ми з Ландо дуже добре ладнаємо", – сказав Макс.

Ферстаппен не став заперечувати, що через боротьбу на трасі вони іноді можуть вести себе менш доброзичливо. Але нідерландець вважає, що це частина життя пілотів.

"Звісно, іноді було трохи напружено на треку, але поза треком це не повинно мати значення. Ми завжди намагаємося зробити все можливе на трасі, щоб досягти найкращого результату. Ви боретеся за титул чемпіона світу, тому я думаю, що це нормально, що такі речі можуть траплятися, але ми в порядку".

Ландо Норріс у другій частині сезону-2024 був суперником Макса Ферстаппена у боротьбі за титул чемпіона світу.

Але за два етапу до кінця сезону пілот Ред Булл достроково виграв свою четверту "корону". У підсумку він випередив британця на 63 очки.