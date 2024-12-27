Піастрі: У мене не було проблем з командними наказами, але всі зробили з цього сенсацію
Пілот Макларен Оскар Піастрі вважає, що проблема з командними наказами у сезоні-2024 була створена штучно.
Слова 23-річного австралійця наводить Motorsport.
"Я думаю, що з цього зробили набагато більшу проблему, ніж це було насправді. Досі не було жодної ситуації, коли б нам справді потрібно було їх використовувати.
Ми знаємо, що маємо робити правильні речі, коли це потрібно. І так, я думаю, що наступного року я хочу бути в позиції, де я зможу боротися, і сподіваюся, що тільки я і Ландо (Норріс) зможемо боротися за чемпіонство, це наш ідеальний сценарій.
Але навіть без цих більш чітких командних розпоряджень, ми завжди працювали з точки зору того, щоб робити правильні речі один для одного, і я не думаю, що це коли-небудь зміниться", – заявив Піастрі.
Оскар Піастрі завершив свій другий сезон у Формулі-1 на четвертому місці в особистому заліку, заробивши 292 очки.
Його напарник по команді Ландо Норріс відстав на 63 бали від Макса Ферстаппена, який четвертий рік поспіль став чемпіоном світу.
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