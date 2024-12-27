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Піастрі: У мене не було проблем з командними наказами, але всі зробили з цього сенсацію

Олексій Погорелов — 27 грудня 2024, 14:24
Піастрі: У мене не було проблем з командними наказами, але всі зробили з цього сенсацію
Оскар Піастрі та Ландо Норріс
Instagram Оскара Піастрі

Пілот Макларен Оскар Піастрі вважає, що проблема з командними наказами у сезоні-2024 була створена штучно.

Слова 23-річного австралійця наводить Motorsport.

"Я думаю, що з цього зробили набагато більшу проблему, ніж це було насправді. Досі не було жодної ситуації, коли б нам справді потрібно було їх використовувати.

Ми знаємо, що маємо робити правильні речі, коли це потрібно. І так, я думаю, що наступного року я хочу бути в позиції, де я зможу боротися, і сподіваюся, що тільки я і Ландо (Норріс) зможемо боротися за чемпіонство, це наш ідеальний сценарій.

Але навіть без цих більш чітких командних розпоряджень, ми завжди працювали з точки зору того, щоб робити правильні речі один для одного, і я не думаю, що це коли-небудь зміниться", – заявив Піастрі.

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Оскар Піастрі завершив свій другий сезон у Формулі-1 на четвертому місці в особистому заліку, заробивши 292 очки.

Його напарник по команді Ландо Норріс відстав на 63 бали від Макса Ферстаппена, який четвертий рік поспіль став чемпіоном світу.

Нагадаємо, що на нашому сайті вийшло інтерв'ю з Олександром Бондаревим. Український пілот академії Вільямс наступного року проведе повноцінний сезон у Формулі-4.

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