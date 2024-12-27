Піастрі: У мене не було проблем з командними наказами, але всі зробили з цього сенсацію

Пілот Макларен Оскар Піастрі вважає, що проблема з командними наказами у сезоні-2024 була створена штучно.

Слова 23-річного австралійця наводить Motorsport.

"Я думаю, що з цього зробили набагато більшу проблему, ніж це було насправді. Досі не було жодної ситуації, коли б нам справді потрібно було їх використовувати.

Ми знаємо, що маємо робити правильні речі, коли це потрібно. І так, я думаю, що наступного року я хочу бути в позиції, де я зможу боротися, і сподіваюся, що тільки я і Ландо (Норріс) зможемо боротися за чемпіонство, це наш ідеальний сценарій.

Але навіть без цих більш чітких командних розпоряджень, ми завжди працювали з точки зору того, щоб робити правильні речі один для одного, і я не думаю, що це коли-небудь зміниться", – заявив Піастрі.