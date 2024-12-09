Макларен відзначився незвичайним досягненням, вигравши Кубок конструкторів сезону-2024

Пілот Макларен Ландо Норріс виграв Гран-прі Абу-Дабі, чим приніс своїй команді Кубок конструкторів за підсумком сезону 2024 року.

Перемога в командному заліку допомогла "помаранчевим" повторити рідкісне досягнення, яке раніше підкорювалося лише двом командам.

Це був лише третій випадок в історії Формули-1, коли Кубок конструкторів завоювала команда, у складі якої не було ані чинного, ані колишнього чемпіона світу.

До команди з Вокінга таким відзначилися лише Ванволл (Стірлінг Мосс, Тоні Брукс, Стюарт Льюїс-Еванс, 1958 рік) та Феррарі (Патрік Тамбе, Рене Арно, 1983 рік).

Макларен міг би й не опинитися у цій компанії, якби Ландо Норріс переміг пілота Ред Булл Макса Ферстаппена у боротьбі за титул чемпіона світу.

Але нідерландець достроково став чотириразовим чемпіоном після етапу в Лас-Вегасі.

Нагадаємо, що Ландо Норріс та Оскар Піастрі також увійшли в історію "королеви автоспорту" як наймолодший дует, який виграв Кубок конструкторів.