Пілот Заубер натякнув на перехід до Феррарі

Пілот команди Формули-1 Заубер Чжоу Гуаньюй розповів, що він може перейти до Феррарі, де виконуватиме роль резервного гонщика у 2025 році.

Про цей інсайд китайця повідомляє Motorsport.

"Ми розмовляємо з кількома командами, і, звичайно, Феррарі залишається однією з команд, які дійсно зацікавлені в мені. Очевидно, що в найближчі кілька вихідних буде багато подій, щоб прийняти рішення. Але ясно, що ми розглядаємо всі варіанти, які у нас є, і бачимо, де ми знаходимося", – сказав Гуаньюй.

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Нагадаємо, що Чжоу Гуаньюй, як і Валттері Боттас, залишить Заубер після цього сезону.

25-річний гонщик займає 21 місце в особистому заліку пілотів, не набравши жодного очка. Боттас у той же час іде останнім, також без очок.

Проте у Валттері є варіант з поверненням до Мерседес, де на нього чекає керівник "срібних стріл" Тото Вольфф.

А ось про перехід до Ред Булл Боттас навіть не мріє, оскільки він вважає, що йому так не раді.