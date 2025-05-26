Палу уперше в кар'єрі виграв Індіанаполіс 500

Іспанський гонщик команди Chip Ganassi Racing Алекс Палу став переможцем 109 в історії гонки 500 миль Індіанаполіса.

3-разовий чемпіон чемпіонату ІндіКар у складі CGR уперше в кар'єрі зумів виграти заїзд на трасі "Індіанаполіс Мотор Спідвей". У дебютному сезоні Палу стартував сьомим, а фінішував 28-м.

У 2021-му іспанець став другим, у 2022 році – дев'ятим, а після цього четвертим та п'ятим. Лише з шостої спроби Алексу Палу підкорилася легендарна гонка, що входить до "потрійної корони автоспорту".

Другим фінішував швед Маркус Ерікссон з Андретті Глобал, а трійку замкнув Девід Малукас, який представляє колектив A. J. Foyt Racing.

Нагадаємо, що вчора завершилося Гран-прі Монако, яке стоїть в одному ряді з Інді500 та 24 годинами Ле Ману. Гонку Формули-1 виграв гонщик Макларен Ландо Норріс.