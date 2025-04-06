Міхаель Шумахер став дідусем

Легендарний експілот Формули-1 Міхаель Шумахер у віці 56 років став дідусем.

Про це повідомляє News.com.au.

Його донька Джина стала матір’ю. У неї народилась донька, яку вирішили назвати Міллі.

Джині Шумахер 28 років, як і її батько, вона також стала спортсменкою. Джина займається рейнінгом – верховою їздою в стилі вестерну. В 2017 році вона стала чемпіонкою світу в цьому виді спорту.

Також у 7-разового чемпіона світу є 26-річний син Мік, який також є автогонщиком, у минулому виступав у Формулі-1.

Нагадаємо, Шумахер-старший не з'являвся на публіці відтоді, як отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у грудні 2013 року. Раніше повідомлялося про те, що його стан значно погіршився.