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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Міхаель Шумахер став дідусем

Олег Дідух — 6 квітня 2025, 11:23
Міхаель Шумахер став дідусем
Міхаель Шумахер
Getty Images

Легендарний експілот Формули-1 Міхаель Шумахер у віці 56 років став дідусем.

Про це повідомляє News.com.au.

Його донька Джина стала матір’ю. У неї народилась донька, яку вирішили назвати Міллі.

Джині Шумахер 28 років, як і її батько, вона також стала спортсменкою. Джина займається рейнінгом – верховою їздою в стилі вестерну. В 2017 році вона стала чемпіонкою світу в цьому виді спорту.

Також у 7-разового чемпіона світу є 26-річний син Мік, який також є автогонщиком, у минулому виступав у Формулі-1.

Нагадаємо, Шумахер-старший не з'являвся на публіці відтоді, як отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах у грудні 2013 року. Раніше повідомлялося про те, що його стан значно погіршився.

Міхаель Шумахер

Міхаель Шумахер

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