Норріс: На початку сезону я не був на рівні, щоб боротися з Ферстаппеном за титул

Пілот МакЛарен Ландо Норріс заявив, що на початку цього сезону він не знаходився на тому рівні, який дозволив би йому боротися з Максом Ферстаппеном з Ред Булл за титул чемпіона світу.

Слова британського гонщика наводить Motorsport.

Ландо також визнав, що після Гран-прі Бразилії він втратив можливість стати чемпіоном.

"Я знаю, в якому становищі перебуваю зараз, і мені вже не так багато втрачати. Відрив від Макса – це, мабуть, вперше, коли я сам подивився на цей відрив і зрозумів, де я зараз перебуваю", – сказав Норріс.

Незважаючи на те, що його амбіції на титул зникли, Норріс відчуває, що він принаймні довів собі, що може конкурувати за титул чемпіона.

На запитання, які уроки він засвоїв, пілот МакЛарен відповів: "Я зрозумів, що у мене є все необхідне. Я думаю, що це вперше за останні шість років існування Формули 1, коли у нас з'явився шанс поборотися на передових позиціях. На початку сезону я точно не був на тому рівні, на якому повинен був бути. Після літньої перерви я добре попрацював і виступив дуже, дуже добре. Напевно, це одні з найкращих моїх виступів. Я б не став змінювати багато з того, що сталося. Мені все ще потрібно внести корективи і вдосконалити деякі речі, це очевидно. Вперше я з упевненістю можу сказати, що у мене є те, що, на мою думку, потрібно для боротьби за чемпіонство".

Боротьба за титул чемпіона світу може офіційно завершитися на Гран-прі Лас-Вегаса, бо за його підсумками Ландо Норріс може втратити навіть математичні шанси наздогнати Макса Ферстаппена.

Раніше Норріс також розповів, що протягом майже всього сезону він вважав Феррарі, а не Ред Булл, конкурентом МакЛарен у боротьбі за Кубок Конструкторів.