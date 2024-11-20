Вассер: Я хочу, щоб Феррарі ризикувала, була агресивною, в нас багато мотивації

Керівник Феррарі Фредерік Вассер розповів, якою він хоче бачити свою команду.

Слова 56-річного француза наводить сайт Формули 1.

"Я хочу, щоб люди працювали в команді, для команди. Я хочу, щоб вони були агресивними, йшли на ризик. Мотивація є. Людей тут не потрібно мотивувати, іноді їх потрібно навіть трохи заспокоювати. Найважливіше – визнати, що ми можемо робити помилки, працювати над ними, намагатися вдосконалюватися і мати такий настрій, щоб намагатися зробити роботу краще, ніж напередодні. Ми просто намагаємося робити кращу роботу", – сказав Вассер.

На думку Фредеріка, італійська команда не має боятися помилок, коли вона йде на певний ризик.

"Здатність йти на ризик та оцінювати управління ризиками має вирішальне значення у нашому бізнесі. Ми повинні визнати, що ви не будете звинувачувати когось, якщо він зробить помилку. Це культура, а не просто рішення. Ми повинні прийняти і взяти на себе більше ризику, ми повинні управляти цими ризиками і ми повинні визнати, що ми будемо робити помилки. Ми будемо вчитися на цьому. Ми перебуваємо в цьому процесі. Я попросив команду бути більш агресивними. Якщо ми будемо ближче до межі, це окупиться в кінці кінців".

На даний момент Феррарі займає друге місце у Кубку конструкторів, відстаючи від лідера заліку в особі МакЛарен на 36 очок.

Нагадаємо, що до кінця сезону 2024 року у Формулі 1 пройдуть ще три Гран-прі, перший з яких відбудеться у Лас-Вегасі 24 листопада.

У Неваді може завершитися боротьба за титул чемпіона світу, у якій беруть участь Макс Ферстаппен та Ландо Норріс.