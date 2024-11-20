Норріс – про боротьбу за Кубок конструкторів: Нашим головним суперником була та залишається Феррарі, а не Ред Булл

Пілот МакЛарен Ландо Норріс розповів, що вважав та вважає саме Феррарі головним суперником його команди у боротьбі за Кубок конструкторів.

Слова британського гонщика наводить Planet F1.

"Після Гран-прі Маямі я вже казав, що наш суперник – не Ред Булл, а Феррарі. З тих пір я повторював це багато разів, і вже давно було зрозуміло, що Феррарі буде нашим найбільшим суперником, а не Ред Булл.

Ми майже не зосереджені на Ред Булл. Ми зосереджені на виконанні нашої власної програми, реалізації нашого власного потенціалу, а решта має прийти само собою.

Люди занадто легко зациклюються на командах. Що ви можете зробити? Як зосередженість на команді може щось змінити? Це нічого не змінює. Це просто балаканина, яку люди люблять придумувати, обдумувати та уявляти", – сказав Норріс.