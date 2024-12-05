Норріс – про конфлікт Ферстаппена та Расселла: Мені подобається спостерігати, як вони сваряться

Пілот Макларен Ландо Норріс поділився своїми думками щодо конфлікту між Максом Ферстаппеном та Джорджем Расселлом, які останній тиждень звинувачують один одного у різних речах.

Слова британського гонщика наводить Planet F1.

"Я не знаю подробиць... Насправді я знаю багато деталей того, що було сказано і що сталося, але це вже їхня справа – сваритися та сперечатися про це", – сказав Ландо.

25-річний пілот постарався прокоментувати цю ситуацію, поставивши себе на місце обох сторін конфлікту.

"Отже, у вас є дві сторони. З одного боку, нам платять за те, що ми приїжджаємо сюди, беремо участь у гонках і показуємо хороші результати для нашої команди, неважливо, якою ціною. Ти хочеш перемогти і хочеш дати собі найкращу можливість. Для Джорджа це означало говорити те, що він говорив, і робити те, що він робив. Знаєте, іноді я думаю, що між гонщиками існує певна повага, коли щось трапляється. Ти думаєш, що це перегони, або просто так іноді трапляється. І ти не хочеш, щоб хтось із них отримав штраф, тому що це перегони. І це просто ситуація, в якій ніхто не повинен отримати штраф".

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На думку Норріса, "срібні стріли" відчайдушно намагаються робити все, що вони можуть, бо зараз вони не змагаються за титули, як їхні суперники.

"Мерседес не бореться за чемпіонство чи щось подібне, тому вони чіпляються за трохи більше, ніж Макс. Тому вони збираються зробити все можливе, щоб спробувати завоювати поул або здобути перемогу за будь-яку ціну. Тож, можливо, він (Расселл) заплатив за це трохи втратою поваги від Макса. Але кожен робить все по-своєму. Хтось бореться за щось більше, хтось менше. Але мені подобається спостерігати, як вони сперечаються!".

Ландо Норріс та його Макларен змагаються за те, щоб стати переможцем Кубку конструкторів, який команда не вигравала з 1998 року.

Єдиним суперником британців залишилася Феррарі, яка відстає на 21 очко.

Чемпіон серед команд визначиться на етапі в Абу-Дабі, який пройде з 6 по 8 грудя, і який стане фінальним у сезоні 2024 року.