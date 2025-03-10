Формула 1 повертається: розклад Гран-прі Австралії
Уже в цю неділю, 16 березня, відбудеться перша гонка нового, 75-го, сезону Формули-1. Дебютним етапом року в "королівських перегонах" вперше з 2021-го буде Гран-прі Австралії.
Гоночний вікенд на трасі "Альберт-Парк" у Мельбурні розпочнеться в п'ятницю, 14 березня. Зауважимо, що це вже 39 Гран-прі, яке буде проведене в Австралії.
Гонка стала частиною чемпіонату Ф-1 у 1985 і тоді проводилася в Аделаїді. З 1996-го автодром у Мельбурні незмінно приймав шанувальників Формули-1. Винятком стали лише 2020 та 2021 роки, коли перегони були скасовані через пандемію COVID-19.
Найспішнішим пілотом у Австралії є легендарний Міхаель Шумахер, який чотири рази вигравав гонку на "Альберт-Парк", серед чинних гонщиків найбільше перемог має Льюїс Гамільтон, який вже в неділю дебютує за Феррарі.
Зауважимо, що останні п'ять етапів у Австралії вигравали 5 різних пілотів: Карлос Сайнс (Феррарі), Макс Ферстаппен (Ред Булл), Шарль Леклер (Феррарі), Вальттері Боттас (Мерседес) та Себастьян Феттель (Феррарі).
Окрім того, саме Скудерія є найспішнішим конструктором у Австралії – 14 перемог, найближче до них знаходиться переможець Кубку Конструкторів-2024 Макларен.
Розклад Гран-прі Австралії-2025
П'ятниця, 14 березня
03:30 – 04:30. Перша практика
07:00 – 08:00. Друга практика
Субота, 15 березня
03:30 – 04:30. Третя практика
07:00 – 08:00. Кваліфікація
Неділя, 16 березня
06:00. Гонка
Де дивитися
Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Австралії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.