Формула 1 повертається: розклад Гран-прі Австралії

Уже в цю неділю, 16 березня, відбудеться перша гонка нового, 75-го, сезону Формули-1. Дебютним етапом року в "королівських перегонах" вперше з 2021-го буде Гран-прі Австралії.

Гоночний вікенд на трасі "Альберт-Парк" у Мельбурні розпочнеться в п'ятницю, 14 березня. Зауважимо, що це вже 39 Гран-прі, яке буде проведене в Австралії.

Конфігурація траси "Альберт-Парк" Формула-1

Гонка стала частиною чемпіонату Ф-1 у 1985 і тоді проводилася в Аделаїді. З 1996-го автодром у Мельбурні незмінно приймав шанувальників Формули-1. Винятком стали лише 2020 та 2021 роки, коли перегони були скасовані через пандемію COVID-19.

Найспішнішим пілотом у Австралії є легендарний Міхаель Шумахер, який чотири рази вигравав гонку на "Альберт-Парк", серед чинних гонщиків найбільше перемог має Льюїс Гамільтон, який вже в неділю дебютує за Феррарі.

Зауважимо, що останні п'ять етапів у Австралії вигравали 5 різних пілотів: Карлос Сайнс (Феррарі), Макс Ферстаппен (Ред Булл), Шарль Леклер (Феррарі), Вальттері Боттас (Мерседес) та Себастьян Феттель (Феррарі).

Окрім того, саме Скудерія є найспішнішим конструктором у Австралії – 14 перемог, найближче до них знаходиться переможець Кубку Конструкторів-2024 Макларен.

Розклад Гран-прі Австралії-2025

П'ятниця, 14 березня

03:30 – 04:30. Перша практика

07:00 – 08:00. Друга практика

Субота, 15 березня

03:30 – 04:30. Третя практика

07:00 – 08:00. Кваліфікація

Неділя, 16 березня

06:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Австралії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.