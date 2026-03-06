Відомий бренд солодощів зробив болід Формули-1 з шоколаду у натуральну величину

Британський бренд KitKat вирішив гучно відсвяткувати своє партнерство з Формула-1. Спочатку компанія випустила мінішоколадки у формі болідів – ідея настільки сподобалася фанатам, що солодощі буквально миттєво розкупили по всьому світу.

Після такого успіху бренд вирішив піти ще далі і створити справжню сенсацію – болід Формула-1 у натуральну величину, повністю зроблений із шоколаду.

Презентація унікальної скульптури відбулася на легендарній трасі Сільверстоун за участю британського гонщика Біллі Монгер. Саме він першим оглянув солодкий болід, який виглядає майже як справжній.

Над створенням шоколадного автомобіля працювала відома майстриня-шоколатьє Джен Ліндсі-Кларк. Вона спеціалізується на масштабних шоколадних скульптурах, однак навіть для неї цей проєкт став справжнім викликом.

На виготовлення боліда пішло 1 254 години роботи. Результат справді вражає: довжина складає 5 метрів, ширина – 2 метри, а вага – 350 кілограмів шоколаду.

Кожна деталь відтворює справжній болід сезону-2026: від бокових понтонів до елементів системи halo, яка захищає голову пілота. Усередині ж конструкція зроблена з молочного шоколаду з хрусткими зерновими вставками – фірмовим стилем KitKat.

Раніше повідомлялося, що gілоти Формули-1 проїхались на болідах, які повністю зроблені з конструктора LEGO.