Заслуговує на місце в топ-команді: Леклер – про Сайнса та його вплив на розвиток Феррарі
Пілот Феррарі Шарль Леклер розповів, чому його навчив Карлос Сайнс за чотири роки їхніх спільних виступів за Скудерії.
Слова 27-річного монегаска наводить сайт Формули-1.
"Можу сказати, що Карлос неймовірно талановитий. Він допоміг мені вдосконалитися у багатьох сферах – його робоча етика, його талант, просто все, що він приносить. Дисциплінованість, яку він має, він був просто неймовірним напарником.
І я думаю, що якщо ми зробили такий крок вперед цього сезону та за всі ці чотири роки, то за це варто дякувати Карлосу. Він був надзвичайно швидким. Карлос безумовно заслуговує на місце в топ-команді", – заявив Шарль.
Цікаво, що Леклер очікує на повернення 30-річного іспанця у майбутньому.
"Я впевнений, що це лише питання часу, коли він повернеться і приєднається до нас, щоб боротися за перемоги. Він так багато дасть команді Вільямс, адже він дуже чутливий до кожної маленької зміни і кожного найменшого відчуття, яке виникає в машині".
Нагадаємо, що в наступному сезоні напарником Шарля Леклера буде семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон. А Карлос Сайнс виступатиме за Вільямс разом з Алексом Албоном.
Італійська команда визначилася із датами, коли Гамільтон має вперше сісти за болід Феррарі.