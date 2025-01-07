Заслуговує на місце в топ-команді: Леклер – про Сайнса та його вплив на розвиток Феррарі

Пілот Феррарі Шарль Леклер розповів, чому його навчив Карлос Сайнс за чотири роки їхніх спільних виступів за Скудерії.

Слова 27-річного монегаска наводить сайт Формули-1.

"Можу сказати, що Карлос неймовірно талановитий. Він допоміг мені вдосконалитися у багатьох сферах – його робоча етика, його талант, просто все, що він приносить. Дисциплінованість, яку він має, він був просто неймовірним напарником.

І я думаю, що якщо ми зробили такий крок вперед цього сезону та за всі ці чотири роки, то за це варто дякувати Карлосу. Він був надзвичайно швидким. Карлос безумовно заслуговує на місце в топ-команді", – заявив Шарль.