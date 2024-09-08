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Хаас оголосили про заміну Магнуссена на Гран-прі Азербайджану

Андрій Яросименко — 8 вересня, 07:48
Хаас оголосили про заміну Магнуссена на Гран-прі Азербайджану
Олівер Берман
Getty images

19-річний гонщик Формули-2 Олівер Берман виступить за Хаас у Формулі-1 на Гран-прі Азербайджану.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Оллі сяде за кермо VF-24 разом з Ніко Хюлькенбергом на наступних вихідних, після того, як Кевіна Магнуссена відсторонили на одну гонку", — йдеться у дописі.

Зазначимо, що німець отримав від стюардів гонки у Монці десять штрафних секунд та два штрафні бали за контакт із гонщиком Альпін П'єром Гаслі. Річ у тому, що за останній рік Кевін набрав 12 штрафних балів — саме за такої кількості відбувається автоматична дискваліфікація.

Нагадаємо, що резервним гонщиком Хааса також є бразилець П'єтро Фіттіпальді, але з 2025 року в команді буде саме Берман, який наразі виступає за Prema Racing у Ф-2.

Берман, також додатково виконує роль резервного гонщика Феррарі. У березні 2024 року дебютував у Ф-1 на Гран-прі Саудівської Аравії, замінивши Карлоса Сайнса, і став третім наймолодшим пілотом в історії Ф-1.

Гран-прі Азербайджану Формула 1 Хаас Олівер Берман Кевін Магнуссен

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