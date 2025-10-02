Навіть Шумахер помилявся, – керівник Макларен підтримав Піастрі після провалу в Азербайджані

Керівник Макларен Андреа Стелла став на захист свого пілота Оскара Піастрі після провального етапу в Азербайджані.

Слова 54-річного італійця наводить Sky Sports.

Вікенд в Баку став для Піастрі найгіршим цього сезону. Спочатку 24-річний австралієць розбив болід у кваліфікації, потім він оформив фальстарт у гонці, і довершив все це гонщик аварією на першому колі Гран-прі.

Стелла вважає, що не варто бути надто суворими до лідера особистого заліку, який уперше в кар'єрі претендує на титул.

"Я працював з багаторазовими чемпіонами-пілотами, і в кожному сезоні, навіть з найдомінантнішим, навіть з одним із найкращих гонщиків в історії Формули-1, таким як Міхаель Шумахер, я бачив подібні події. Події, з яких найбільше ви отримуєте урок, бо з певних причин все стає складним, і щойно ви неправильно оцінюєте доступний контроль, вас суворо карають. Отже, це одноразовий випадок для, мабуть, найнадійнішого гонщика цього сезону, одноразовий вікенд, у якому все йде не так, як вам подобається, і зрештою, є багато чого переглянути", – сказав Стелла.

На думку італійського фахівця, етап у Баку піде Піастрі тільки на користь.

"Це не є чимось дивним, немає винятку, через який ми повинні турбуватися, адже це траплялося практично з усіма чемпіонами, навіть з тими, хто має найкращий послужний список. Оскар завершив той етап без очок і з великою кількістю уроків. Я вже поспілкувався з ним, і його розум вже повністю функціонує, обробляє інформацію, він уже у стані: "Це те, чого я навчився, з нетерпінням чекаю наступного".

