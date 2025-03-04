Він мій друг: керівник Альпін – про появу батька Мазєпіна на передсезонних тестах Формули-1

Керівник команди Формули-1 Альпін Олівер Оукс прокоментував появу на передсезонних тестах в Бахрейні Дмитра Мазєпіна.

Слова 37-річного британця наводить Motorsport.

Російського бізнесмена помітили минулого тижня в Сахірі, де він розмовляв із радником французької команди Флавіо Бріаторе.

Фанати "королеви автоспорту" були шоковані появою батька експілота Хаас Нікіти Мазєпіна в паддоку. Оуксу довелося поясняти, що наближена до президента Росії Володимира Путіна людина робила на тестах Ф1.

"Так, я з ним вітався, я з ним не зустрічався. Так, він мій друг, так, ми з ним колись разом працювали в Hitech. Він був тут, разом з іншим своїм другом. Приємно його бачити. Я не буду вдаватися в подробиці, світ – божевільне місце", – заявив Оукс.

Прессекретар Дмитра Мазепіна заявив, що це був "особистий візит".

"Дмитро був з особистим візитом. Він залишився друзями з багатьма членами сім'ї Формули-1 і був радий бачити їх у Бахрейні".

Нагадаємо, що раніше компанія Мазєпіна-старшого "Уралкалій" була титульним спонсором команди Хаас, а Нікіта Мазєпін – її гонщиком.

Проте після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року, американська команда розірвала контракт спочатку зі спонсором, а потім – з російським пілотом. У той же час сама Формула-1 оголосила про припинення проведення Гран-прі Росії.

Раніше стало відомо, що Альпін продовжив контракт із російським гонщиком, який виступатиме разом із українцем.