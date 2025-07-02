Голлівудська зірка виступить у ролі продюсера та ведучого фільму про створення команди Формули-1

Голлівудський актор Кіану Рівз знову стане частиною документального фільму, в якому розповідатиметься історія про створення команди Формули-1.

Про це повідомляє Motorsport.

60-річний канадець очолить стрічку про шлях Каділлака до стартової решітки "королеви автоспорту", де він з'явиться в 2026 році. Рівз візьме на себе роль виконавчого продюсера та ведучого фільму.

"Для мене велика честь і радість бути частиною розповіді про дивовижну історію команди Каділлак та її неймовірну подорож у світ гонок Формули-1. Наша мета – перенести глядачів у саме серце цієї подорожі та продемонструвати, що потрібно для участі в одній з найексклюзивніших спортивних арен світу", – сказав Рівз.

Зазначимо, що для Кіану це буде вже другий подібний досвід з Формулою-1. У 2023 році вийшов документальний фільм про команду Брон GP, яка в 2009 році виграла обидва чемпіонати, після чого вона була переформована у нинішній Мерседес.

Кіану Рівз та Дженсон Баттон, чемпіон світу 2009 року Disney

Нагадаємо, що зросла ймовірність переходу Макса Ферстаппена у Мерседес наступного року.