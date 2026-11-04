Поганих днів було більше: Расселл підбив підсумки сезону-2026

Пілот команди Мерседес Джордж Расселл висловився про сезон-2026 у своєму виконанні.

Слова гонщика наводить ESPN.

"Прийшов час висловитись від щирого серця. Цей сезон розпочався саме так, як я і мріяв, але дуже швидко все пішло шкереберть через мої погані виступи та невезіння. Це був перший сезон в моїй кар'єрі, коли поганих днів було більше, аніж добрих.

Я точно знаю, що виклався на усі сто відсотків, але цей рік не став моїм. Я хочу привітати Кімі Антонеллі з чемпіонством – ти дійсно на це заслуговуєш.

Хочу подякувати команді за створення прекрасного боліда – було приємно спостерігати за тим, як усі об'єднались навколо ідеї повернути Мерседес на вершину", – розповів Расселл.

Зазначимо, що на Гран-прі Мексики Расселл фінішував шостим, а протягом гонки скаржився на збої у роботі гібридної системи на старті заїзду.

В загальному заліку пілотів британець посідає четверте місце, набравши 250 очок.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень у Бразилії.

Зазначимо, що напардник Расселла, Антонеллі, став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Він здобув дебютний титул у віці 20 років і 68 днів.

Раніше про сезон-2026 у виконанні Расселла висловився керівник Мерседес Тото Вольфф.