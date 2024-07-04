Хорнер — про Ферстаппена: Він буде таким самим наполегливим гонщиком

Керівник команди Формули 1 Ред Булл Крістіан Хорнер вважає, що в ці вихідні на Гран-прі Великої Британії Макс Ферстаппен буде таким самим наполегливим гонщиком.

Його слова передає Sky sports.

"Я впевнений, що британських гонщиків будуть зустрічати так само як Макса в Голландії, думаю, що в цей вікенд все знову буде помаранчевим — можливо, не через фанатів Ферстаппена, а більше фанатів Макларен, але кожного разу, коли ми приїжджаємо на ці траси, ми завжди з повагою ставимося до інших.

Сподіваюся, що Макса приймуть гідно, хоча що б там не було, він опустить голову і не зміниться. Він такий, який він є, і я запевняю, що в ці вихідні він буде таким самим наполегливим гонщиком", — сказав Хорнер.

Нагадаємо, нещодавно пілот Мерседес Джордж Расселл здобув перемогу на Гран-прі Австрії через аварію Ферстаппена та Норріса.

Наступний етап Формули-1 відбудеться у Великій Британії. Основна гонка розпочнеться 7 липня, о 17:00 за київським часом.