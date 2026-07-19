Антонеллі втримав перемогу на Гран-прі Бельгії, Расселл вибув на 1 колі
Андреа Кімі Антонеллі
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Пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Бельгії – десятий етап Формули-1 сезону-2026.
Італієць зумів реалізувати поул-позицію, втримавши перше місце у боротьбі з гонщиком Феррарі Шарлем Леклером. Третім фінішував Макс Ферстаппен на Ред Булл.
Підсумкові результати
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
- Шарль Леклер (Феррарі)
- Макс Ферстаппен (Ред Булл)
- Льюїс Гамільтон (Феррарі)
- Оскар Піастрі (Макларен)
- Ісак Аджар (Ред Булл)
- Ландо Норріс (Макларен)
- Габріель Бортолето (Ауді)
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз)
- Франко Колапінто (Альпін)
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз)
- П'єр Гаслі (Альпін)
- Ніко Гюлькенберг (Ауді)
- Олівер Берман (Хаас)
- Алекс Албон (Вільямс)
- Карлос Сайнс (Вільямс)
- Естебан Окон (Хаас)
- Вальттері Боттас (Каділак)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
Зійшли: Джордж Расселл (Мерседес), Серхіо Перес (Каділак), Ленс Стролл (Астон Мартін).
Загальний залік пілотів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 204 бали;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 159;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 154;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 126;
- Ландо Норріс (Макларен) – 103;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 92;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 91;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 60;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 42;
- Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 39;
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 22;
- Франко Колапінто (Альпін) – 19;
- Олівер Берман (Хаас) – 18;
- Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 6;
- Алекс Албон (Вільямс) – 5;
- Естебан Окон (Хаас) – 3;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 1;
- Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 0;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
Кубок конструкторів
- Мерседес – 358 балів;
- Феррарі – 285;
- Макларен – 195;
- Ред Булл – 151;
- Альпін – 61;
- Рейсін Буллз – 61;
- Хаас – 21;
- Вільямс – 11;
- Ауді – 10;
- Астон Мартін – 1;
- Каділак – 0.