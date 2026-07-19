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Антонеллі втримав перемогу на Гран-прі Бельгії, Расселл вибув на 1 колі

Станіслав Лисак — 19 липня 2026, 17:33
Антонеллі втримав перемогу на Гран-прі Бельгії, Расселл вибув на 1 колі
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Бельгії – десятий етап Формули-1 сезону-2026.

Італієць зумів реалізувати поул-позицію, втримавши перше місце у боротьбі з гонщиком Феррарі Шарлем Леклером. Третім фінішував Макс Ферстаппен на Ред Булл.

Підсумкові результати

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес)
  2. Шарль Леклер (Феррарі)
  3. Макс Ферстаппен (Ред Булл)
  4. Льюїс Гамільтон (Феррарі)
  5. Оскар Піастрі (Макларен)
  6. Ісак Аджар (Ред Булл)
  7. Ландо Норріс (Макларен)
  8. Габріель Бортолето (Ауді)
  9. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз)
  10. Франко Колапінто (Альпін)
  11. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз)
  12. П'єр Гаслі (Альпін)
  13. Ніко Гюлькенберг (Ауді)
  14. Олівер Берман (Хаас)
  15. Алекс Албон (Вільямс)
  16. Карлос Сайнс (Вільямс)
  17. Естебан Окон (Хаас)
  18. Вальттері Боттас (Каділак)
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

Зійшли: Джордж Расселл (Мерседес), Серхіо Перес (Каділак), Ленс Стролл (Астон Мартін).

Загальний залік пілотів

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 204 бали;
  2. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 159;
  3. Джордж Расселл (Мерседес) – 154;
  4. Шарль Леклер (Феррарі) – 126;
  5. Ландо Норріс (Макларен) – 103;
  6. Оскар Піастрі (Макларен) – 92;
  7. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 91;
  8. Ісак Аджар (Ред Булл) – 60;
  9. П'єр Гаслі (Альпін) – 42;
  10. Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 39;
  11. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 22;
  12. Франко Колапінто (Альпін) – 19;
  13.  Олівер Берман (Хаас) – 18;
  14. Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
  15. Карлос Сайнс (Вільямс) – 6;
  16. Алекс Албон (Вільямс) – 5;
  17. Естебан Окон (Хаас) – 3;
  18. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 1;
  19. Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 0;
  20. Серхіо Перес (Каділак) – 0;
  21. Вальттері Боттас (Каділак) – 0;
  22. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;

Кубок конструкторів

  1. Мерседес – 358 балів;
  2. Феррарі – 285;
  3. Макларен – 195;
  4. Ред Булл – 151;
  5. Альпін – 61;
  6. Рейсін Буллз – 61; 
  7. Хаас – 21;
  8. Вільямс – 11;
  9. Ауді – 10;
  10. Астон Мартін – 1;
  11. Каділак – 0.
Формула 1

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