Реванш Антонеллі та проблеми з енергією: прев'ю Гран-прі Бельгії

Європейське турне у Формулі-1 повертається після тижневої перерви. Позаду вже 9 етапів "королеви автоспорту", а попереду одна з найочікуваніших гонок у календарі – Гран-прі Бельгії.

З 17 по 19 липня на культовому автодромі "Спа-Франкоршам", що знаходиться на південний схід від міста Льєж, визначиться черговий переможець легендарного етапу.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні вже видатної гонки в Формулі-1.

Історична довідка

Гран-прі Бельгії є однією з найстарших гонок загалом, адже перший етап відбувся ще у 1925 році, коли Формули-1 не було навіть у планах.

У "королеві автоспорту" заїзд дебютував у 1950 році і майже завжди етап приймала легендарна траса Спа-Франкоршам лише у 70-х і 80-х ненадовго гонку переносили на інші бельгійські автодроми – Зольдер та Нівель.

До 1970‑го використовували довгий 14‑кілометровий варіант траси по громадських дорогах із легендарною зв'язкою Eau Rouge-Raidillon, допоки в рамках безпеки не її скоротили і не перебудували

Eau Rouge Getty Images

Етап у Бельгії хоч і зумів пройти важкі умови коронавірусу, проте інколи гонка не проводилася, як наприклад, у 2006, 2003, 1971, 1969, 1959 та 1957 роках.

Перегони в Бельгії стали легендарними через багато баталій, культових обгонів та тріумфів, хоча в історії етапу були і неприємні, а інколи й темні сторінки.

Чимало трагічних випадків ставалося саме на цій трасі, яку неодноразово змінювали з міркувань безпеки. А інколи одні крайнощі змінювали інші і заїзд не відбувався взагалі.

Так у 2021 році Гран-прі вирішили скасувати через сильний дощ, гонщики просто не виїхали на трасу, а вболівальники залишилися ні з чим.

Рекорди етапу в Бельгії

Спа-Франкоршам займає четверте місце в списку трас, на яких було проведено найбільшу кількість етапів Формули-1, включаючи перший сезон 75 років тому.

Абсолютним рекордсменом етапу є 7-разовий чемпіон світу, легендарний пілот Феррарі Міхаель Шумахер, який тріумфував тут 6 разів.

Michael Schumacher's seventh and final world title was clinched at Spa 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/NNjO7L0swP — Formula 1 (@F1) July 14, 2026

Близькими до "червоного барона" є не менш легендарний Айртон Сенна та чинний пілот Скудерії Льюїс Гамільтон – обидва мають по 5 перемог.

Щодо команд, то найбільше тут вигравали гонщики Феррарі, хоч більше половина звитяг відбулися у 20 столітті. Загалом Скудерія має 18 перемог у Бельгії, найближче до них наблизились Макларен – 15.

Конфігурація треку

Автодром у Спа вважається одним із найскладніших і найкультовіших у Формулі-1. Це найдовша траса чемпіонату – одне коло складає 7,004 км, а гонка налічує 44 кола, що складає загальну протяжність треку в 308,052 км.

Розташована "Спа" в Арденнських лісах і славиться природним рельєфом, перепадами висот та мінливою погодою, яка може змінюватися в різних секторах треку одночасно.

Keeping it pinned through a cloud of smoke 💨



Unmatched Aura from Kimi Raikkonen 🥶#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/KqsNizLPDU — Formula 1 (@F1) July 15, 2026

Два роки тому більшу частину траси було переасфальтовано з метою підвищення зчеплення і згладжування деяких нерівностей. Це призвело до значно меншого рівня абразивності (стирання гуми), а завдяки кращому зчепленню час проходження кола значно скоротився.

Траса складається з 19 поворотів та відразу 5 зон прямих. Серед ключових елементів – поворот La Source, після якого йде легендарна зв'язка Eau Rouge – Raidillon. Це одна з найвідоміших ділянок в автоспорті: стрімкий підйом зі сліпим апексом, який пілоти проходять на повній швидкості. Після неї слідує пряма, де боліди досягають швидкості понад 330 км на годину.

Завдяки унікальному поєднанню швидкості, рельєфу, технічних ділянок і погодної мінливості, Спа є одним із найулюбленіших треків для пілотів та вболівальників.

F1

Проте враховуючи новий регламент, чимало пілотів побоюються, що запасу енергії двигуна не вистачатиме, щоб проїхати повне коло на максимум можливостей. Отже гонщикам доведеться переживати не лише за ідеальне проходження поворотів, а й за раціональне використання енергії на колі.

Рекордне коло гонки на Гран-прі Бельгії продемонстрував колишній пілот Ред Булл Серхіо Перес у 2024 році – 1:44,701.

Шини, стратегії та погода у Бельгії

Для цієї гонки виробник гуми для Формули-1 Pirelli обрав одну з найжорсткіших конфігурацій шин: Hard C(C2), Medium (C3) і Soft (C4).

Минулого року через мокрий старт більшість пілотів зуміли проїхати зі стратегією одного піт-стопу. Схожа ситуація може повторитись і цими вихідними.

Pirelli

Наразі синоптики не прогнозують опадів поблизу Льєжа, однак погода може бути мінливою. У разі, якщо весь етап пройде в суху погоду, то варто очікувати на заїзд з одним піт-стопом і радше за все це буде мідіум-хард.

Фаворити та інтриги Гран-прі Бельгії

На трасі, де головною силою має стати двигун очевидним фаворитом має стати команда Мерседес, що має найкращу силову установку.

А серед гонщиків "срібних стріл" явну перевагу останніх етапів має Андреа Кімі Антонеллі, який хоч і фінішував нижче, але проводив заїзди значно впевненіше за Джорджа Расселла, що реалізовував невдачі напарника по команді.

Для Антонеллі, який втратив чималу перевагу в загальному заліку етап у Бельгії має стати тим самим, де він закріпить свій статус головного фаворита на титул та першого пілота Мерседес.

Хотілося б додати до переліку фаворитів і команду Макларен, яка на найближчий етап якраз отримає останню версію двигуна "срібних стріл", однак їх форма наразі далека від ідеалу.

А тому більше віри ми маємо в Феррарі, які після останніх оновлень значно додали у швидкості на прямих і перемога Шарля Леклера у Великій Британії яскравий тому приклад.

Окрім того етап у Спа фактично домашній для лідера Ред Булл Макса Ферстаппена, який народився на території Бельгії, в 100 кілометрах від легендарної траси. У Австрії, на етапі із затяжними прямими "бики" демонстрували хороший темп і якщо вгадають з налаштуваннями тут, то зможуть зачепитися бодай за подіум.

Серед середняків цікаов буде подивитись на Рейсінг Буллз, які набрали чудові оберти в останніх гонках та наблизились до 5 місця в Кубку Конструкторів. Альпін з двигуном Мерседес можуть нарешті перехопити ініціативу, та й Ауді матиме змогу показати більше, ніж на попередніх етапах.

Прогноз Чемпіона

Як ми вже зазначили, головним фаворитом на перемогу в Бельгії є Андреа Кімі Антонеллі. Італієць має закріпитися в статусі головного фаворита на титул та першого номера Мерседес саме в Бельгії.

Джордж Расселл навряд чи сильно відставатиме і в його інтерес піти на літню перерву, до якої залишилось 2 гонки, з мінімальним відставанням від лідера.

Однак залишимо й цікавий прогноз на етап у Бельгії – в очки заїдуть представники відразу 7 команд пелотону.

Розклад Гран-прі Бельгії

П'ятниця, 17 липня

14:30 – 15:30. Перша практика

18:00 – 19:00. Друга практика

Субота, 18 липня

13:30 – 14:30. Третя практика

17:00 – 18:00. Кваліфікація

Неділя, 19 липня

16:00. Гонка

Де дивитися Гран-прі Бельгії

Дивитися кваліфікацію та гонку Гран-прі Бельгії можна на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports Ukraine