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У Мережі з'явилися фотографії нового боліда Хаас із закритих тестів у Сільверстоуні

Олексій Погорелов — 16 лютого 2025, 16:40
Команда Формули-1 Хаас
Хаас
XPBimages

Сьогодні команда Формули-1 Хаас брала участь у передсезонних тестах на трасі Сільверстоун. В результаті чиєїсь роботи до Мережі злили фотографії нового боліду американського колектива.

Про це повідомляє RacingNews365.

Тести проходили за зачиненими дверима, але це не завадило вболівальникам помітити машину та викласти фото в соцмережах.

Новий болід має іншу ліврею, ніж та, що була в 2024 році. Можна припустити, що ця колірна схема буде використовуватися протягом всієї майбутньої кампанії.

Autosport
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Тести проводив Естебан Окон, який приєднався до команди після п'яти сезонів в Альпін.

Напарником Окона в американському колективі буде Олівер Берман, який вже має досвід виступів у команді після того, як двічі підміняв Кевіна Магнуссена в минулому сезоні.

Нагадаємо, що Хаас буде частиною шоу F1 75 Live, яке пройде 18 лютого в Лондоні. Там усі десять команд Ф1 представлять свою лівреї на наступний сезон.

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