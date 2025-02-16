У Мережі з'явилися фотографії нового боліда Хаас із закритих тестів у Сільверстоуні

Сьогодні команда Формули-1 Хаас брала участь у передсезонних тестах на трасі Сільверстоун. В результаті чиєїсь роботи до Мережі злили фотографії нового боліду американського колектива.

Про це повідомляє RacingNews365.

Тести проходили за зачиненими дверима, але це не завадило вболівальникам помітити машину та викласти фото в соцмережах.

Новий болід має іншу ліврею, ніж та, що була в 2024 році. Можна припустити, що ця колірна схема буде використовуватися протягом всієї майбутньої кампанії.

Autosport

Тести проводив Естебан Окон, який приєднався до команди після п'яти сезонів в Альпін.

Напарником Окона в американському колективі буде Олівер Берман, який вже має досвід виступів у команді після того, як двічі підміняв Кевіна Магнуссена в минулому сезоні.

Нагадаємо, що Хаас буде частиною шоу F1 75 Live, яке пройде 18 лютого в Лондоні. Там усі десять команд Ф1 представлять свою лівреї на наступний сезон.