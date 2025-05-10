Бондарев: Довгострокова стратегія Вільямс починає приносити результати

Український пілот академії Вільямс та команди Prema Racing Олександр Бондарев вважає, що успіхи Вільямс на Гран-прі Маямі пов'язані з довгостроковою стратегією керівника команди Джеймса Воулза.

Про це 16-річний український гонщик розповів у коментарі Чемпіону.

"Так, я дивився гонку в Мазмі дорогою додому після Мізано. У попередньому інтерв’ю я казав, що з Макларен і Піастрі навряд чи хтось зможе конкурувати, так і сталося. Але всіх здивував поул Антонеллі у спринті.

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Команда Вільямс – великі молодці! Довгострокова стратегія керівника команди Джеймса Воулза починає приносити результати. Алекс і Карлос роблять усе можливе для цього", – скзав Бондарев.

Нагадаємо, що Джеймс Воулз, який до цього був головним стратегом у Браун та Мерседес, приєднався до Вільямс у 2023 році. За підсумками 6 етапів Формули-1 британська команда розташувалася на 5 місці в Кубку конструкторів набравши 37 очок.

Наступний етап Ф-1 відбудеться вже наступного тижня, 18 травня, в Імолі під час Гран-прі Емілії-Романьї.