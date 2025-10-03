Випробування для Ферстаппена та черговий шанс Норріса: прев'ю Гран-прі Сінгапуру

Європейське турне Формули-1 завершилось, а це означає, що вже сьогодні, 3 жовтня, розпочнеться новий етап в Азії. Міський автодром Марина Бей прийматиме Гран-прі Сінгапуру.

Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні 18 гонки сезону, що переходить у найцікавіший свій етап.

Історична довідка

Вперше гонки проводилися тут з 1961 по 1973 рік, але тоді вони не входили в офіційний календар Формули-1. Етап отримав назву Гран-прі Сінгапуру в 1965 році, коли країна отримала незалежність, до того він називався Гран-прі Малайзії.

До чемпіонату Ф-1 Гран-прі Сінгапуру увійшов лише 2008 року і саме цей заїзд став першим у "королеві автоспорті" при штучному освітлені.

Звичайно найвідомішою історичною подією в Сінгапурі став відомий "крашгейт". У першій же гонці в історії Формули-1 в Сінгапурі завдяки вдалому збігу обставин та виїзду машини безпеки перемогу здобув Фернандо Алонсо, прорвавшись з 15 місця.

Однак рік потому з'ясувалося, що це було не просто "везіння", а план Рено: напарник іспанця – Нельсон Піке-молодший, спеціально розбив болід, щоб спричиняти появу сейфіті-кара, на який і була розрахована вся стратегія команди.

Надалі звичайно були і камбеки Феттеля і завал Ферстаппена, Райкконена та Феттеля, однак саме "крашгейт" залишається найбільшим скандалом, який асоціюється з Гран-прі Сінгапуру досі.

The craziest race start we've ever seen at Marina Bay!



Ferrari and Max Verstappen fans, look away now... 🫣#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Rn0gA0AAGt — Formula 1 (@F1) September 29, 2025

Для 4-разового німецького чемпіона саме траса Марина Бей стала останньою переможною в кар'єрі і 53-ю загалом.

Рекорди Гран-прі Сінгапуру

Якщо продовжувати розповідати про Феттеля, то німецький гонщик є найуспішнішим в історії Гран-прі Сінгапуру – 5 перемог.

Його одвічний суперник Льюїс Гамільтон близький за кількістю перших позицій на трасі Марина Бей – 4.

Серед команд у Сінгапурі склався паритет – Мерседес, Феррарі та Ред Булл мають по 4 перемоги. Макларен з двома тріумфами може наблизитися до цього показника вже під час гонки 2025 року.

Five different winners from the last five in Singapore 🤯



Who will take the top spot on Sunday? 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/Vbwd7ULNxy — Formula 1 (@F1) October 2, 2025

Конфігурація треку

Довжина траси становить 4,927 км, вона має 19 поворотів, і гонка часто триває близько двох годин, що є одним з найважчих етапів сезону.

Характерною особливістю траси Марина Бей є вузькі вуличні коридори, численні 90-градусні повороти, постійні гальмування й розгони. Пілоти долають 62 кола в спекотних і вологих умовах, під потужним штучним освітленням – це робить Сінгапур однією з найбільш фізично виснажливих гонок сезону.

Ключові ділянки: перша шикана після стартової прямої, серія швидких поворотів біля готелю Fullerton, а також відрізки уздовж Marina Bay Sands. У 2023 році конфігурацію скоротили – прибрали повільний комплекс поворотів 16-19, замінивши його прямою, що додало шансів для обгонів.

🇸🇬 Join us for a lap of the Marina Bay Circuit, which makes the Singapore Grand Prix a big challenge for the drivers. pic.twitter.com/bAHN6Tlh6I — PlanetF1 (@Planet_F1) October 3, 2025

Рекордний час у гонці на етапі в Сінгапурі продемонстрував уже колишній гонщик Рейсінг Буллз Даніель Ріккардо минулого року – 1:34,486.

Шини, стратегії та погода в Сінгапурі

Постачальник гуми Pirelli не внесла жодних змін з минулого року щодо складів для сухої погоди на трасі Марина Бей: C3 – жорсткий, C4 – середній і C5 – м'який.

Середні та жорсткі шини, безсумнівно, будуть найкращим вибором для гонки.

"Зміни, внесені в конфігурацію траси кілька років тому, означають, що обгони стали трохи легшими, хоча, звичайно, обганяти іншу машину все ще досить складно. Тому можливість скористатися великою різницею в характеристиках між відносно новими м'якими шинами та середніми або твердими, які проїхали багато кіл, може бути фактором, який варто взяти до уваги", – йдеться у повідомленні Pirelli.

Звичайно стратегія одного піт-стопу буде пріоритетною, як і минулого року. Мідіум-хард стане основною стратегією, якщо на трасі буде суха погода.

А ось щодо погоди ситуація цікава. Учора в Сінгапурі були проливні дощі і на весь вікенд плануються опади, але чи накриють вони трасу під час етапу Формули-1 – як завжди інтрига.

Фаворити та інтриги Гран-прі Сінгапурі

Але звичайно погода не головна інтрига, хоча вона може додати перчинки в гонку 2025 року.

Макс Ферстаппен здобув дві перемоги в трьох заїздах після повернення Формули-1 з літньої перерви.

Тепер нідерландця чимало фанатів "королеви автоспорту" знову вважає претендентом на чемпіонський титул. І ось 4-разовий чемпіон світу приїде на трасу, де не здобував жодної перемоги.

Ба більше, минулого сезону, коли Ферстаппен приїхав другим у Сінгапурі, а Норріс здобув перемогу, відставання від лідера склало 20 секунд!

Ландо у 2024-му був швидшим у кваліфікації на пів секунди за напарника, але Піастрі продемонстрував, що може обходити британця на зручних для нього трасах.

Навіть не хочеться писати про можливі успіхи Феррарі на трасі з повільними поворотами, головна інтрига за титул буде точитися на автодромі Марина Бей між одним Ред Буллом та двома Макларенами.

Прогноз Чемпіона

Важко повірити, що Макс Ферстаппен зробить чергове диво і виграє третю гонку поспіль, але в разі дощової гонки саме нідерландець, на нашу думку, стане фаворитом.

Погода може дійсно наблизити нас до можливого 5-го титулу нідерландця або навпаки вбити всі надії, тому сподіваємось, що знову побачимо дощовий Гран-прі Сінгапуру та запеклу битву між лідерами.

Розклад Гран-прі Сінгапуру

П'ятниця, 3 жовтня

12:30. Перша практика

16:00. Друга практика

Субота, 4 жовтня

12:30. Третя практика

16:00. Кваліфікація

Неділя, 5 жовтня

15:00. Гонка



Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Сінгапуру в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.