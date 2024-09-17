FIA додала четверту зону ДРС на трасу Гран-прі Сінгапуру

FIA вирішила додати четверту зону ДРС на трасу Марина Бей, де цього тижня пройде Гран-прі Сінгапуру.

Про це повідомляє Motorsport.

До конфігурації було додано четверту зону ДРС між 14-м і 16-м поворотами. Це створить по суті подвійну зону, адже від 13-го до 14-го повороту також є зона ДРС.

Перед Гран-прі 2023 року траса зазнала зміни: зв'язка поворотів з 16-го до 20-ї була замінена однією прямою.

Тоді FIA проконсультувалася з пілотами щодо додавання зони ДРС на тій ділянці траси, але тоді цього не сталося. Керівний орган заявив, що "чіткого консенсусу" досягнуто не було.

Усьому виною була непряма ділянка траси, оскільки між цими поворотами є невеликий 15-й поворот, який викликав побоювання з приводу безпеки.

З 20 по 22 вересня у місті-державі Сінгапурі відбудеться 18-й етап чемпіонату Формули 1 сезону 2024 року – Гран-прі Сінгапуру.

Рекордсменом за кількістю перемог на трасі Марина Бей є Себастьян Феттель (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), а з нині діючих пілотів Льюїс Гамільтон – 4 (2009, 2014, 2017, 2018), та Фернандо Алонсо (2008, 2010).