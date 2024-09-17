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Вітаємо в Сінгапурі: розклад гоночного вікенду на трасі Марина Бей

Андрій Яросименко — 17 вересня, 11:40
Вітаємо в Сінгапурі: розклад гоночного вікенду на трасі Марина Бей
Формула-1

З 20 по 22 вересня у місті-державі Сінгапурі відбудеться 18-й етап чемпіонату Формули 1 сезону 2024 року — Гран-прі Сінгапуру.

Вперше гонки проходили тут з 1961 по 1973 рік, але не входили в офіційний календар Формули-1. Етап отримав назву Гран-прі Сінгапуру в 1965 році, коли країна отримала незалежність, до того він мав назву Гран-прі Малайзії.

Гонка проводиться з чемпіонату 2008 року, і проходить на міському автодромі по вулицях країни. Вона стала першою в історії Формули-1 гонкою при штучному освітленні. Кількість кіл – 62, довжина одного кола – 4.94 км, а вся дистанція дорівнює 306,143 км.

Автодром Марина Бей

Автодром Марина Бей

Формула-1

Рекордсменом за кількістю перемог на трасі Марина Бей є Себастьян Феттель (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), а з нині діючих пілотів Льюїс Гамільтон – 4 (2009, 2014, 2017, 2018), та Фернандо Алонсо (2008, 2010).

У сезоні-2023 перемогу на етапі здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, Гран-прі Сінгапуру стало єдиним у сезоні, де команда Ред Булл не здобула перемогу. Це перервало рекорд Макса Ферстаппена – десять перемог поспіль, та рекорд Ред Булл – п'ятнадцять перемог поспіль.

Розклад вікенду

П'ятниця, 20 вересня

12:30. Перша практика Гран-прі Сінгапуру

16:00. Друга практика Гран-прі Сінгапуру

Субота, 21 вересня

12:30. Третя практика Гран-прі Сінгапуру

16:00. Кваліфікація Гран-прі Сінгапуру

Неділя, 22 вересня

15:00. Гонка Гран-прі Сінгапуру

Де дивитися

Пряму трансляцію кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Азербайджану в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+.

Нагадаємо, перемогу на Гран-прі Азербайджану, здобув гонщик Макларен Оскар Піастрі, який провів чудову серію захисних маневрів від гонщика Феррарі Шарля Леклера, володаря поулу на вуличній трасі Баку.

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