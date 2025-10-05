Ферстаппен звинуватив Норріса у втраті поулу на Гран-прі Сінгапуру

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен звинуватив гонщика Макларен Ландо Норріса в тому, що він завадив йому здобути поул-позицію під час кваліфікації Гран-прі Сінгапуру.

Його слова передає SkySports.

Він вважає, що саме турбулентне повітря від боліда Макларен стало причиною його помилки та, як наслідок, втрати шансів у боротьбі за перше місце.

"Ось що відбувається, коли перед тобою їде машина, яка випереджає тебе на дві секунди. Це помітили, це також запам'ятається. Так що це було трохи прикро, інакше я думаю, що міг би бути близьким до поулу", – сказав Ферстаппен.

Норріс же запевняє, що він не знав про цю проблему Макса та звинувачує Ред Булл в тому, що вони постійно скаржаться.

"Вони завжди скаржаться. Вони скаржаться на все. Це ж Ред Булл. Я навіть не знав. Я був на три секунди попереду. Я не можу зрозуміти", – відповів Ландо.

Нагадаємо, поул-позицію здобув пілот Мерседес Джордж Рассел. На другому місці опинився Макс Ферстаппен, а трійку замкнув лідер чемпіонату Оскар Піастрі.

Гран-прі Сінгапуру проходитиме завтра, 5 жовтня. Старт гонки запланований на 15:00 за київським часом. Зауважимо, що пілотів Вільямс дискваліфікували за порушення регламенту.