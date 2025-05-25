Не на часі: Гран-прі ПАР ще не скоро повернеться в календар Формули-1

Президент Формули-1 Стефано Доменікалі хоче повернення Гран-прі Південної Африки до календаря серії, але він запевнив, що це ще не скоро відбудеться.

Слова 60-річного італійця наводить ESPN.

Востаннє Гран-прі ПАР проводився на південноафриканському автодромі Кьяламі в 1993 році.

Вже певний час ходять чутки про потенційне повернення африканського етапу. Більше того, в січні цього року уряд ПАР відкрив тендерний процес для потенційних організаторів майбутніх гонок Формули-1.

Власники "королеви автоспорту" Liberty Media хочуть, щоб Гран-прі ПАР став частиною рекордної кількості гонок в календарі Ф-1. Проте Доменікалі заявив, що має вирішитися низка питань щодо спроможності Африки стабільно організовувати етап.

"Ми не можемо йти в нове місце, не залишаючись там надовго. Ми просуваємося в обговоренні, я б сказав, трьох місць в Африці. Реалістично кажучи, я не думаю, що ми досягнемо результату в дуже короткій перспективі. Нам не вистачає одного континенту, і ми хочемо приєднатися до нього. Це питання пошуку правильного плану, і ми сподіваємося, що незабаром повідомимо вам про цей проєкт", – сказав Доменікалі.

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Раніше Стефано Доменікалі, уродженець Імоли, розповів про прощання з Гран-прі Емілії-Романьї.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, відбудеться Гран-прі Монако. Старт гонки в Монте-Карло запланований на 16:00 за київським часом.