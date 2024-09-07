Феррарі намагалась переманити до себе інженера Ферстаппена

Команда Феррарі пропонувала контракт Джанп'єро Ламбьязе, який є гоночним інженером Макса Ферстаппена.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Як пише джерело, представнику Ред Булла пропозицію робив особисто керівник «Феррарі» Фредерік Вассер.

Ідея Феррарі полягала в тому, щоб зробити Ламбьязе гоночним інженером Льюїса Хемілтона.

Варто відзначити, що італієць працює з Ферстаппеном ще з 2016 року, тому вирішив відповісти відмовою на цю пропозицію. Також видання стверджує, що фахівець ще на початку року продовжив контракт із "Червоними биками".

Нагадаємо, пілот Ред Булл Серхіо Перес вважає, що наступні кілька тижнів покажуть, чи зможе команда цього сезону боротися за найвищі місця.