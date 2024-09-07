Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Феррарі намагалась переманити до себе інженера Ферстаппена

Руслан Травкін — 7 вересня, 11:01
Феррарі намагалась переманити до себе інженера Ферстаппена
Команда Феррарі
x.com/ScuderiaFerrari/status/1831663636307194045

Команда Феррарі пропонувала контракт Джанп'єро Ламбьязе, який є гоночним інженером Макса Ферстаппена.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Як пише джерело, представнику Ред Булла пропозицію робив особисто керівник «Феррарі» Фредерік Вассер.

Ідея Феррарі полягала в тому, щоб зробити Ламбьязе гоночним інженером Льюїса Хемілтона.

Варто відзначити, що італієць працює з Ферстаппеном ще з 2016 року, тому вирішив відповісти відмовою на цю пропозицію. Також видання стверджує, що фахівець ще на початку року продовжив контракт із "Червоними биками".

Нагадаємо, пілот Ред Булл Серхіо Перес вважає, що наступні кілька тижнів покажуть, чи зможе команда цього сезону боротися за найвищі місця.

Формула 1 Феррарі Ред Булл

Феррарі

Норріс: Піастрі підійшов занадто близько, могла статися аварія
Леклер назвав дві траси, на яких він хоче постійно вигравати
Норріс виграв Гран-прі Нідерландів
Сайнс пояснив, чому обрав Вільямс для продовження кар'єри
Гамільтон розпливчато відповів на питання про завершення кар'єри

Останні новини