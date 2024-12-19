Прощальний подарунок: Сайнс отримав від Феррарі болід, у якому він виграв свій перший Гран-прі в кар'єрі

Феррарі записала на свій рахунок красивий жест, подарувавши Карлосу Сайнсу болід SF-75, у якому він здобув свою першу перемогу у Формулі-1.

Про це повідомляє Marca.

Ця надзвичайна подія у кар'єрі 30-річного іспанця відбулася у 2022 році.

Тоді Сайнс під час вікенду у Великій Британії завоював свій перший поул, а через день він реалізував його у свою дебютну перемогу, вигравши Гран-прі Великої Британії.

First pole and first win in one weekend 💫🏆💪



The 2022 British Grand Prix marked a remarkable weekend of firsts in @Carlossainz55's career! 🤩#BritishGP #F1 @ScuderiaFerrari pic.twitter.com/T5B2mVblxG — Formula 1 (@F1) July 5, 2023

Це не перший раз, коли італійська команда робить такий подарунок. Раніше вона таким же чином відзначала вклад таких чемпіонів, як Фернандо Алонсо та Себастьян Феттель.

Варто зазначити, що подарунок у вигляді SF-75 є кульмінацією серії дарунків, які Феррарі підготувала на прощання з Сайнсом.

Кілька днів тому його бачили за кермом цього боліда у Фьорано в супроводі його батька, Карлоса Сайнса-старшого, який був за кермом іншого боліда.

Після чотирьох років співпраці Скудерія вирішила попрощатися с Сайнсом, який вважав, що він залишиться у команді. Проте у Феррарі були інші плани.