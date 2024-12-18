Сайнс: Я на 99% був упевнений, що залишуся у Феррарі

Карлос Сайнс зізнався, що його дуже ранила об'ява Феррарі про те, що команда не буде продовжувати з ним контракт після сезону-2024.

Слова 30-річного іспанця наводить сайт Формули-1.

"Думаю, на початку року я пройшов більше випробувань, ніж будь-коли раніше. Життя поставило мене в ситуацію, яка була зовсім не комфортною. Мені сказали, що я зі мною не продовжать контракт. Хоча тієї зими я на 99% був упевнений, що я залишусь у команді. Це був величезний шок для моїх сподівань, і я, очевидно, не насолоджувався цим моментом. Я все ще тренувався і готувався до сезону, маючи на меті бути готовим виграти гонки, виграти чемпіонат, якщо випаде нагода. Я розпочав рік все ще сповнений енергії, але, очевидно, з цією незручною ситуацією і незручним моментом", – сказав Карлос.

Нагадаємо, що на місце Карлоса Сайнса Феррарі підписала семиразового чемпіона світу Льюїса Гамільтона. У той же час іспанець приєднається до Вільямс.

У складі Скудерії Сайнс провів чотири роки, за які він здобув свою першу перемогу у Формулі-1. Загалом він виграв чотири гонки, здобув шість поулів та 25 разів фінішував на подіумі.

Після Гран-прі Абу-Дабі Карлос Сайнс встиг дебютувати за Вільямс, провівши з британською командою шинні тести.