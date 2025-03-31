Феномен рівня Сенни та Шумахера: Култхард відзначив домінування Ферстаппена над Лоусоном

Колишній пілот Ред Булл Девід Култхард зробив комплімент Максу Ферстаппену, порівнявши його із великими Айртоном Сенною та Міхаелем Шумахером.

Слова 54-річного шотландця наводить GPBlog.

Култхард прийшов до цього під час того, як він аналізував різницю у виступах Ферстаппена та його вже колишнього напарника Ліама Лоусона, якого понизили назад в Рейсін Буллз.

Шотландець зізнався, що і в його кар'єрі були моменти, коли він втрачав упевненість у собі, що призводило до великого відставання від напарника.

"У моєму випадку, саме тоді задня частина боліда була нестабільною, через що мені було дуже складно проїхати коло. Але тоді не було такого розриву, який ми бачимо зараз (між Ферстаппеном і Лоусоном). Ферстаппен – феномен. Але ми бачили й інші феномени в історії спорту. Сенна, Шумахер і так далі. А з ними таких розбіжностей ніколи не було. Це були інші часи. Зараз у Формулі-1 все неймовірно близько. Але між великим гонщиком і середнім гонщиком має бути лише дві-три десятих секунди різниці. Не повинно бути близько секунди", – сказав Култхард.

Раніше стало відомо, що інший колишній пілот Ред Булл все ще думає щодо потенційного повернення у Формулу-1.

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